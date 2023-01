Les Golden State Warriors ont créé une véritable dynastie en NBA. Avec 4 sacres sur les 8 dernières années, la franchise californienne a marqué l'histoire de cette Ligue. Et à la base de ce projet, on retrouve bien évidemment Bob Myers.

Président des Dubs, l'homme de 47 ans est désormais connu du grand public. Architecte de cette équipe, il a su faire les bons choix au fil des années pour permettre l'immense succès des Warriors. Problème pour Golden State, il se trouve en fin de contrat au terme de la saison.

Et après des premières discussions, la situation a été présentée comme "bloquée". Une fuite peu appréciée par le propriétaire Joe Lacob, qui a réalisé une mise au point.

"Il n'est pas juste de dire que nous n'avons rien proposé. Il y a eu plusieurs propositions - deux offres pour être précis. Je tente de le conserver. Est-ce que vous m'avez déjà vu pas agressif sur un dossier ? C'est fou d'entendre ça. Je suis désolé, j'espère que cela ne va pas agacer Bob ou son agent, mais je me devais de clarifier les choses. C'est injuste de nous mettre dans cette situation. Car ce n'est tout simplement pas vrai. Il va devoir prendre une décision. Par rapport à ce qu'il veut faire dans sa vie, à ce qu'il considère comme une compensation appropriée. S'il juge que c'est juste, si nous jugeons que c'est juste. Franchement, il s'agit d'une simple négociation. Pour être franc, je m'attends totalement à le retenir. Mais c'est un grand négociateur ! Mais que voulez-vous qu'il fasse ? Il est censé faire ça. On aime Bob et on veut qu'il revienne", a insisté le boss de Golden State pour le TK Show.

Une position claire et logique de la part des Warriors. Et de son côté, Bob Myers a un intérêt à patienter. Car en position de force, il pourrait faire grimper les enchères pour obtenir un deal en or à Golden State.

Les Warriors de KD, c’était “naze et pas équitable”