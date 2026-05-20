Victor Wembanyama et les Spurs reviendront à Paris en 2027 pour un match de saison régulière NBA face aux Pelicans, avant une deuxième affiche à Manchester.

La NBA reviendra bien à Paris en 2027, et avec Victor Wembanyama dans les bagages. La ligue a officialisé la tenue de deux matches de saison régulière en Europe entre les San Antonio Spurs et les New Orleans Pelicans : le jeudi 14 janvier 2027 à l’Accor Arena de Paris, puis le dimanche 17 janvier à Manchester, en Angleterre.

Pour Paris, ce sera le sixième match de saison régulière NBA organisé dans la capitale, et le 16e match impliquant une équipe NBA en France depuis 1991. Manchester, de son côté, accueillera son premier match de saison régulière NBA, dans une ville que la ligue semble vouloir installer un peu plus dans son paysage européen.

Wembanyama vs Zion ?

Le choix de l’affiche a évidemment du sens côté français. Les Spurs reviendront à Paris avec Victor Wembanyama, désormais All-Star, Défenseur de l’année 2025-26 et visage majeur de la franchise texane. San Antonio pourra aussi compter, sauf surprise d’ici là, sur De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper, preuve que la NBA ne compte pas envoyer une affiche au rabais. Les Pelicans, qui viennent d'embaucher Jamahl Mosley, pourraient se présenter avec Zion Williamson en fonction de ce qui se passe autour de lui.

Comme souvent avec ces événements, les matches ne viendront pas seuls. La NBA prévoit aussi des actions NBA Cares, des clinics Jr. NBA/Jr. WNBA, des programmes autour du coaching et de l’arbitrage, ainsi que des animations pour les fans à Paris et Manchester.

En clair : Wembanyama et les Spurs vont revenir à Paris, cette fois pour un vrai match de saison régulière face aux Pelicans, avant une deuxième étape anglaise qui ressemble aussi à un signal envoyé pour l’avenir de la NBA en Europe.

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