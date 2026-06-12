Wembanyama a-t-il craqué physiquement ?

Après l'effondrement historique des Spurs dans le Game 4, Victor Wembanyama a reconnu avoir probablement ressenti la fatigue au fil de la rencontre.

Victor Wembanyama n'a pas cherché d'excuses après l'un des plus grands effondrements de l'histoire des Finales NBA. Mais le Français a tout de même reconnu un élément qui pourrait aider à expliquer la spectaculaire remontée des Knicks.

Après la défaite 107-106 de San Antonio dans le Game 4, un journaliste lui a demandé s'il avait ressenti une baisse physique au fil de la rencontre. Sa réponse a été brève. « Oui, je pense que oui. » Une phrase courte, simple, mais révélatrice du défi auquel le Français est confronté dans cette série.

Wembanyama avait pourtant parfaitement démarré la rencontre. Les Spurs ont rapidement pris le contrôle du match, construisant une avance qui atteindra jusqu'à 29 points. San Antonio a inscrit 76 points en première période et semblait filer vers une égalisation à 2-2 dans la série.

Dans ce contexte, Mitch Johnson a fait un choix clair : continuer à s'appuyer massivement sur sa superstar. Le Français a ainsi disputé 21 minutes dès la première mi-temps alors que les Spurs cherchaient à assommer définitivement les Knicks. Luke Kornet, son principal remplaçant, n'a joué que quatre minutes. Les autres intérieurs du banc n'ont pas foulé le parquet.

Le prix à payer

Après la rencontre, Mitch Johnson a confirmé cette stratégie.

« Il a joué un peu plus ce soir parce que nous essayions de terminer le travail. Avec ce qu'il y avait en jeu, nous voulions gagner ce match et le mettre définitivement à l'abri. »

Le problème est que les Spurs n'ont jamais réussi à porter le coup de grâce. Alors que New York retrouvait progressivement confiance, San Antonio s'est effondré offensivement. Les Texans n'ont inscrit que 30 points après la pause, avec un terrible 8 sur 39 au tir et dix pertes de balle.

Wembanyama a terminé avec 24 points et 13 rebonds, mais il a également raté deux lancers francs importants dans le money time alors que les Spurs étaient encore en position de l'emporter.

Une série qui laisse des traces

Le contexte rend également cette fatigue compréhensible. Deux jours auparavant, le Français avait déjà disputé 44 minutes lors du Game 3. Depuis le début des Finales, il porte une charge considérable des deux côtés du terrain. Protection du cercle. Création offensive. Rebond. Leadership. Chaque possession passe d'une manière ou d'une autre par lui.

À 3-1 dans la série, les Spurs n'ont désormais plus le choix. Ils devront gagner trois matchs consécutifs pour espérer décrocher le titre. Et pour y parvenir, ils auront plus que jamais besoin d'un Victor Wembanyama capable de retrouver toute son énergie.

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