Victor Wembanyama a reconnu ne pas avoir été en forme contre les Raptors, expliquant qu’il n’avait pas pu dormir et qu’il manquait de récupération

Les San Antonio Spurs ont signé une 10e victoire consécutive face aux Raptors (110-107), mais Victor Wembanyama reconnaît ne pas avoir été à son meilleur niveau.

Après la rencontre, le Français a expliqué qu’il n’avait pas bien récupéré avant le match, en raison d’un calendrier chargé et des changements de fuseaux horaires.

« Je n’ai pas récupéré ce soir. Avec les changements d’horaires entre L.A. et ici, et le retour tardif de Detroit, je n’étais pas remis aujourd’hui », a confié Wembanyama.

« Je dois faire un meilleur travail sur mes soins et mon sommeil. Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière. Oui, je n’étais pas en forme aujourd’hui. »

Une performance en demi-teinte… avant un réveil

Le pivot des Spurs a terminé avec 12 points, l’un de ses plus faibles totaux de la saison, à 3 sur 12 au tir. Sur ses deux derniers matches, il ne convertit que 32,1% de ses tentatives.

Pourtant, malgré cette baisse d’efficacité, San Antonio a réussi un retour spectaculaire en seconde période. Menés de 15 points à la fin du troisième quart-temps, les Spurs ont dominé le quatrième acte.

Wembanyama y a inscrit six de ses 12 points, ajouté cinq rebonds et trois contres en dix minutes, participant activement au renversement de situation.

Un calendrier éprouvant

Le contexte explique en partie cette fatigue. Les Spurs ont enchaîné Sacramento à domicile, un déplacement à Detroit, puis un vol vers Toronto. Et le rythme ne ralentit pas : un back-to-back attend l’équipe à Brooklyn avant un match très attendu au Madison Square Garden face aux Knicks.

Même en manque de fraîcheur, Wembanyama a contribué à prolonger la série. Un signe que, même diminué, son impact reste déterminant.

