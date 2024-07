Wembanyama : « Devenir un playmaker de niveau champion NBA »

Victor Wembanyama était l'invité de Hugo Décrypte avant le début du tournoi olympique, dans une vidéo parue ce weekend sur sa chaîne Youtube. Si la plupart des sujets abordés ne sont pas un mystère pour ceux qui suivent la star des San Antonio Spurs et de l'équipe de France, il est intéressant de savoir ce qui lui a posé le plus de problèmes à ses yeux lors de son année rookie. Ce n'est pas un adversaire, mais quelque chose d'ordre psychologique.

"J'ai connu une difficulté cette année. C'était de s'enlever cette intensité, ces exigences tactiques et techniques du basket, parce qu'on a match dans moins de 24 heures et qu'on avait match il y a 3 heures. Parfois c'est dur. On a besoin de se préparer mentalement mais c'est compliqué de faire les montagnes russes. Être sur une intensité très haute et redescendre très bas ensuite... Trois ou quatre fois cette année, ça a été difficile".

Wembanyama et Batum offrent une première victoire aux Bleus

Quant aux axes de progression qu'il entrevoit à quelques mois de sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama sait très bien ce qu'il attend de lui-même

"Je veux avoir un répertoire de moves plus concret. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis à l'aise, mais j'aimerais avoir plus de go-to-moves, de choses que l'on fait automatiquement et que l'on maîtrise parfaitement. Je veux faire faire ça pour devenir un playmaker de top niveau, de niveau champion NBA. J'ai envie d'être champion NBA rapidement, mais je sais que ça passe par le fait de jouer collectivement et de rendre les autres meilleurs".

Victor Wembanyama sera en action avec les Bleus mardi, face au Japon, pour leur deuxième match dans le tournoi olympique, après leur succès contre le Brésil. Wembanyama y a inscrit 19 points.