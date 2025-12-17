Wembanyama et les Spurs tirent des enseignements de la défaite et se fixent un objectif clair

Après leur défaite en finale de la NBA Cup 2025, les San Antonio Spurs restent positifs et veulent utiliser l’expérience acquise pour viser les playoffs cette saison.

Même battus 124-113 par les Knicks dans la finale de la NBA Cup 2025, les San Antonio Spurs refusent de sombrer dans la frustration et préfèrent capitaliser sur l’expérience acquise pour la suite de la saison. Malgré une élimination en finale d’un tournoi encore jeune, l’état d’esprit texan reste tourné vers une progression durable et une campagne de playoffs ambitieuse.

Le constat est venu dès les premières réactions dans le vestiaire. Keldon Johnson, vétéran de l’effectif, a décrit le paradoxe de la situation : « Je pense que quand tu as l’attente de gagner, évidemment ça veut dire plus quand tu ne le fais pas. Je dirais que la partie inconfortable, c’est justement quand on avait l’attente de l’emporter et qu’on ne l’a pas fait, juste la façon dont on répond à cela est différente, parce que par le passé on n’avait pas l’attente de gagner », a-t-il expliqué en tirant des enseignements personnels et collectifs de la défaite.

Et l’envie de capitaliser sur cette expérience est partagée jusqu’au cœur du roster. Dylan Harper, jeune arrière prometteur, a résumé l’état d’esprit de la jeune garde texane : « Le ciel est notre limite. C’est notre deuxième vraie rencontre ensemble. Il n’y a rien à exagérer. On a gagné beaucoup de matches serrés en NBA Cup ou durant la saison en général. Être de ce côté-là est définitivement une bonne expérience d’apprentissage.

Cette expérience nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Elle montre surtout qu’on a encore une énorme marge de progression, malgré ce qu’on a déjà accompli. »

L’aspect positif de cette course jusqu’à la finale vient aussi du fait que les Spurs ont joué leur deuxième match seulement avec tout l’effectif disponible, après une longue période marquée par les blessures. Mitch Johnson, l’entraîneur, a mis en avant la valeur de ces confrontations de haut niveau pour préparer les échéances futures :

« Ce sont surtout de très bonnes expériences. Dans ces moments-là, il faut être capable d’exécuter nos systèmes, et quand le match commence à te filer entre les doigts, c’est souvent là que tu dois envoyer un message fort, parfois même au-delà du jeu lui-même. »

Pour Victor Wembanyama, qui a joué la finale malgré un contexte personnel difficile, cette compétition représente aussi une étape vers les objectifs ultimes de la saison.

« Je pense que c'est la meilleure approche pour les matchs importants, car bien sûr, nous sommes déjà concentrés sur les playoffs, qui sont le moment le plus important », a déclaré Wembanyama. « Les playoffs vont être le moment le plus important de l'année. Je pense donc que c'est une bonne chose que nous ayons également acquis cette expérience. »

Même dans la défaite, les Spurs embrassent l’idée que cette NBA Cup puisse être plus qu’un simple tournoi : un accélérateur d’expérience pour un groupe en construction, capable d’apprendre de ses difficultés et de transformer chaque challenge en progression vers un objectif plus grand, une place en postseason et au-delà.

