Deux des plus grandes stars du sport français étaient sous le même toit cette nuit, lors du match entre les Spurs et les Lakers : Victor Wembanyama et Léon Marchand.

En pleine préparation pour les Championnats d’Europe de natation, Léon Marchand n’a pas résisté à l’appel du Frost Bank Center cette nuit pour une petite virée NBA sympathique. Installé à Austin où il peaufine sa forme avant l’été, le quadruple médaillé d'or olympique a fait une apparition surprise pour assister au choc entre les Spurs et les Lakers. Il en a profité pour aller saluer Victor Wembanyama, son compatriote et coéquipier sponsorisé chez Nike. Un crossover amusant entre deux des plus grandes stars françaises de leur génération.

Avant le match, remporté assez facilement par San Antonio avec 16 points et 14 rebonds de Victor Wembanyama, les deux phénomènes se sont retrouvés dans les coulisses pour échanger quelques mots et quelques photos. Léon Marchand, fidèle à son style, était sur le bord du terrain chaussé de Nike Air Max 90 Neon, pendant que Wembanyama s'occupait des Lakers avec des Nike GT Hustle 3, sa monture de la saison NBA, aux pieds.

Le move est aussi stratégique : Nike confirme sa volonté de rapprocher ses stars quel que soit le terrain. L'opération est aussi bénéfique pour Léon Marchand, qui profite de cette exposition pour marquer des points hors piscine, sans perdre le fil de sa préparation.

Niveau parcours, le Toulousain n’est pas un novice du game US. Il a rejoint la fac d'Arizona State à l’été 2021 et y a passé trois saisons en NCAA à défendre les couleurs des Sun Devils. La superstar des bassins y a enchainé les records avant de passer pro et de poser ses valises à Austin pour continuer de bosser avec son coach Bob Bowman, l'homme qui avait aussi façonné le légendaire Michael Phelps.