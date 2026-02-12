Avec un sixième match à 40 points, Victor Wembanyama dépasse Tim Duncan dans une catégorie symbolique de l’histoire des Spurs.

Victor Wembanyama continue d’écrire l’histoire des San Antonio Spurs. À seulement 20 ans, le Français a déjà réalisé une performance que la légende Tim Duncan n’a jamais dépassée dans sa carrière.

Mardi, lors de la victoire 136-108 contre les Los Angeles Lakers, Wembanyama a signé une ligne de 40 points, 12 rebonds et 2 interceptions. Il s’agit de son sixième match à 40 points en carrière. Un total qui lui permet de dépasser Tim Duncan, auteur de cinq rencontres à 40 unités au cours de son passage à San Antonio.

Evidemment, la manière dont Duncan dominait ne reposait pas que sur le scoring et l’époque était différente. On ne demandait pas aux intérieurs de prendre des tirs primés. Malgré tout, même si ce ne sont que des stats, avoir atteint ces 40 points 6 fois à seulement 20 ans reste une jolie perf.

Avec ces six performances à 40 points ou plus, Wembanyama rejoint Manu Ginobili à la quatrième place du classement historique de la franchise dans cette catégorie. Devant eux figurent George Gervin (67 matches à 40 points), David Robinson (22) et Mike Mitchell (10).

Au-delà de ce cap symbolique, la saison du Français reste impressionnante. Il affiche des moyennes de 24,2 points, 11 rebonds et 2,7 contres par match, avec 51,2 % de réussite au tir et 37 % à trois points. Des performances qui contribuent au solide bilan des Spurs, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest avec 37 victoires pour 16 défaites.

En à peine deux saisons, Victor Wembanyama continue ainsi d’empiler des marqueurs historiques dans une franchise pourtant marquée par plusieurs Hall of Famers.

