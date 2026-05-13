Paul Pierce n’a pas hésité à placer Victor Wembanyama au-dessus de Michael Jordan, LeBron James et Nikola Jokic.

Victor Wembanyama continue d’impressionner toute la NBA… au point que Paul Pierce estime déjà n’avoir jamais vu un joueur aussi complet.

Lors du dernier épisode du podcast No Fouls Given, la légende des Boston Celtics et membre du Hall of Fame a placé le Français au-dessus de noms comme Michael Jordan, LeBron James ou Nikola Jokic.

« Je le regarde et je me dis que c’est le meilleur joueur de basket que j’ai jamais vu jouer », a lâché Paul Pierce.

L’ancien ailier des Celtics est même allé encore plus loin dans son analyse du phénomène des San Antonio Spurs. Ne se contentant plus de dire le meilleur que lui a vu jouer.

« C’est le joueur le plus complet qu’on ait jamais vu dans l’histoire du jeu. On peut parler de LeBron, Jordan, Jokic… mais lui, c’est le joueur le plus complet de l’histoire. La manière dont il influence la défense, puis ce qu’il fait offensivement… il met tous les tirs possibles. »

Des propos forcément énormes pour un joueur qui dispute seulement sa troisième saison NBA, mais Victor Wembanyama continue d’empiler les performances historiques depuis le début des playoffs.

Le Français vient notamment de battre le record du nombre de contres dans un match de playoffs. Surtout il semble capable d’emmener les Spurs très loin dès cette saison.

Victor Wembanyama a également remporté son premier trophée de Défenseur de l’année. Et cela au terme d’une saison où il a dominé des deux côtés du terrain, cumulant 24,4 points, 11,4 rebonds, 3 passes et 3,2 contres de moyenne.

San Antonio mène actuellement 3-2 face aux Minnesota Timberwolves au deuxième tour des playoffs, pour la toute première campagne en postseason de Wembanyama.

Un Wembanyama de gala porte les Spurs !