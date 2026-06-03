Victor Wembanyama va bientôt devenir free agent sur le marché des équipementiers et pourrait signer un contrat astronomique.

L'été de Victor Wembanyama pourrait ne pas se limiter aux Finales NBA et à une potentielle prolongation record avec les San Antonio Spurs.

Selon les informations révélées par Shams Charania, le contrat chaussure du Français arriverait à expiration en octobre prochain, ouvrant la porte à une future free agency qui pourrait susciter l'intérêt de plusieurs grandes marques.

Invité du podcast de Tracy McGrady, l'insider d'ESPN a expliqué que Victor Wembanyama pourrait rapidement devenir l'un des athlètes les plus convoités du secteur.

« Des sources m'indiquent que son contrat chaussure arrive aussi à échéance en octobre. Il va donc bientôt devenir free agent sur le marché des équipementiers », a expliqué Charania (vers 1:15:00).

Le timing paraît particulièrement favorable pour la star des Spurs.

À seulement 22 ans, Wembanyama dispute actuellement ses premières Finales NBA après avoir été élu MVP des Finales de conférence Ouest. Il a également remporté cette saison son premier trophée de Défenseur de l'année.

Victor Wembanyama est sous contrat avec Nike depuis ses années professionnelles en France. Après sa Draft en 2023, la marque américaine avait prolongé son partenariat avec le Français.

Pour l'instant, le joueur ne dispose toujours pas de chaussure signature, même s'il est devenu l'un des visages majeurs de la gamme GT de Nike. La firme avait également dévoilé son logo personnel, Alien, en 2024.

Mais le contexte a changé.

Comme l'a souligné Charania, plusieurs jeunes stars de la NBA sont déjà solidement installées chez leurs équipementiers respectifs : Anthony Edwards avec Adidas, Luka Doncic chez Jordan Brand, Shai Gilgeous-Alexander chez Converse ou encore Jayson Tatum chez Jordan.

Dans ce paysage, Wembanyama représente l'un des rares phénomènes générationnels dont l'avenir commercial pourrait bientôt être remis en jeu. Logiquement sa valeur devrait s’en trouver démultipliée.

L'information intervient quelques jours seulement après la révélation du contrat historique signé par Stephen Curry avec Li-Ning, un accord estimé à plus de 400 millions de dollars sur dix ans. De quoi alimenter les spéculations autour de la future valeur du Français sur le marché des équipementiers.

Une chose semble certaine : après avoir conquis la NBA sur le terrain, Victor Wembanyama pourrait bientôt devenir l'un des joueurs les plus courtisés en dehors des parquets.

Le contrat colossal qui attend Victor Wembanyama cet été