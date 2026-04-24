Wembanyama, Reaves, KD : où en sont leurs blessures ?

Petit point médical sur des joueurs-clés des séries de playoffs de la nuit à venir en NBA.

À quelques heures des matches de la nuit, tous des games 3, plusieurs gros noms sont entourés d’un point d’interrogation, avec des situations très différentes.

Victor Wembanyama reste incertain après sa commotion subie lors du Game 2 face à Portland. Le Français a été autorisé à voyager avec les Spurs, signe que la situation évolue dans le bon sens, mais son statut reste fragile. Il aurait repris très légèrement, avec quelques tirs près du panier, sans séance intense ni vrai contact. À ce stade, la probabilité de le voir jouer semble encore faible, même si San Antonio entretient forcément un mince espoir.

Kevin Durant, lui, est dans le flou. Déjà absent du Game 1 à cause d’une contusion au genou droit, l’ailier des Rockets est cette fois listé comme incertain pour le Game 3 contre les Lakers en raison d’une entorse à la cheville gauche. Il avait pourtant rejoué 41 minutes lors du Game 2, mais cette nouvelle alerte relance les inquiétudes autour de son état physique.

Côté Lakers, Austin Reaves pourrait se rapprocher d’un retour. Touché aux obliques, il est passé de forfait à incertain pour le match de cette nuit. Sa présence dès ce Game 3 reste loin d’être garantie, mais la tendance est plus encourageante, avec une reprise progressive du travail sur le terrain. Un retour lors du match suivant paraît plus réaliste.

Enfin, Jalen Williams sera absent plus durablement. Le joueur du Thunder souffre d’une élongation de grade 1 à l’ischio gauche et sera réévalué semaine après semaine. Un coup dur pour OKC, même si la franchise mène déjà 2-0 dans sa série contre Phoenix.