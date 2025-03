Dans l'épisode de cette semaine, on fait le bilan sur la saison des Français de NBA. Victor Wembanyama, Guerschon Yabusele, Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly et les autres ont tous montré des choses différentes cette saison. On fait le bilan.

Le podcast sur YouTube

Phoenix Suns, autopsie d’un désastre – Ep #189