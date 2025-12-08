Will Hardy commence à en avoir marre des joueurs du Jazz…

Will Hardy est unanimement reconnu comme l'un des très bons coaches de la ligue. L'ancien assistant des Celtics n'a malheureusement pas encore eu la possibilité de faire autre chose que développer les jeunes joueurs à sa disposition, puisque Utah n'a pas vocation à gagner beaucoup de matches depuis son arrivée. La franchise a parfois un peu trop gagné, notamment l'année de la Draft de Victor Wembanyama et n'a pas encore pu drafter le talent supérieur qui permettrait d'activer la prochaine partie du plan.

Du coup, on sent Will Hardy de plus en plus frustré. Lui ne semble retirer aucun plaisir des bilans négatifs en fin de saison et lorsque série de défaites il y a, il est très facilement agacé par la manière dont elles se sont produites. Dimanche, Utah a logiquement perdu contre OKC, mais Hardy avait clairement envie de voir autre chose de la part de son groupe contre un adversaire privé de sa star, Shai Gilgeous-Alexander. Lors d'un temps mort capturé par les caméras, le coach d'Utah n'a pas caché sa frustration et sa colère face au comportent de ses joueurs.

"I’m tired of fucking doing this every game. Fucking play harder", lâche Will Hardy sur cette séquence. Traduction : "J'en ai marre de faire ça à chaque putain de match. Jouer plus dur, putain !".

Il n'y a pour le moment aucun signe tangible d'un lifting important ou de moves ambitieux d'ici février et la suite des opérations sera évidemment dictée par le joueur que le Jazz parviendra à récupérer lors de la Draft. On sent simplement parfois que Will Hardy est un peu épuisé que son équipe gagne de moins en moins de matches tous les ans...