Les spectateurs du Barclays Center ont bien cru que le cauchemar allait recommencer. Après un game 1 des Finales WNBA 2024 de légende, conclu par un effondrement total du New York Liberty face aux Minnesota Lynx, le game 2 a semblé prendre une tournure similaire. Alors que les joueuses de Sandy Brondello menaient de 17 points dans le 2e quart-temps, Minnesota a cravaché pour finalement revenir à -2 dans le 4e et s'offrir une dynamique incroyable. La différence avec le match précédent, c'est que cette fois New York n'a pas coulé. Au contraire, Breanna Stewart (21 pts, 8 rbds, 5 asts, 7 stls) et ses camarades ont repris leurs esprits pour passer un 12-0 salvateur pour plier l'affaire (80-66).

Le panier meurtrier a été celui, à 3 points, de l'Allemande Leonie Fiebich - son seul du match - sur cette contre-attaque... à trois contre un.

Le Liberty a posé un peu plus de problèmes à Napheesa Collier cette fois-ci. Malgré son activité indéniable (16 pts, 8 rbds, 4 stls, 3 asts), la Defensive Player of the Year a aussi perdu 7 ballons et n'a pas pu être trouvée lors du gros run de New York. La différence, aussi, côté Liberty, c'est l'impact de Betnijah Laney, diminuée physiquement mais qui a su retrouver de l'aplomb en attaque (20 pts). Du côté de Sabrina Ionescu, on a moins cherché à peser à la finition. La meneuse All-Star a fini avec 15 points à 5/9, 5 passes et le plus gros différentiel du match (+20).

Pour en revenir à Breanna Stewart, ses 7 interceptions constituent un record dans l'histoire des Finales WNBA. Clairement, la double MVP avait dans l'idée de faire mieux que lors du game 1 et ce n'est sans doute pas terminé.

Les deux prochains matches se joueront au Target Center de Minneapolis. Si les Lynx remportent les deux, elles seront sacrées championnes WNBA à domicile. Dans le cas contraire, New York pourra célébrer le premier titre de l'histoire de la franchise loin de ses bases. Et s'il y a de nouveau partage, tout se réglera lors d'un game 5 à New York, pour la dernière édition des Finales WNBA au meilleur des cinq, puisque la ligue a annoncé un passage à une série au meilleur des 7 la saison prochaine.