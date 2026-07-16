Retour sur les trois matches d'hier soir en WNBA avec une Gabby Williams de retour en pleine forme et un record pour Dominique Malonga.

Les résultats de la soirée en WNBA

Seattle @ Sky : 90-95

Sparks @ Lynx : 87-96

Valkyries @ Fever : 88-75

La journée de WNBA a débuté tôt avec trois rencontres au programme, à commencer par une opposition de bas de tableau dès 18 heures.

Chicago rebondit face à Seattle

Chicago recevait donc Seattle. Face au dernier de la ligue, le match ne s'est joué à rien, mais c'est finalement le Sky qui s'est imposé 95 à 90.

Une première période largement maîtrisée de la part du Sky, avant de voir le Storm revenir au retour des vestiaires. Un renversement total. Chicago s'est fait peur, mais assure la victoire.

Azura Stevens a été nommée joueuse du match avec 20 points, 3/6 à trois points, 8 rebonds et 4 passes.

The @chicagosky defeat the Storm 95-90 at home ✔️ Azurá Stevens: 20 PTS | 8 REB | 4 AST

Sydney Taylor: 17 PTS | 5 REB

Chloe Bibby (season debut): 14 PTS | 4 AST | 2 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/UhcCYZVIT7 — WNBA (@WNBA) July 15, 2026

La rookie non draftée, Sydney Taylor, continue de faire parler d'elle avec ses belles performances. Elle a terminé avec 17 points, 5 rebonds et 1 interception.

Natasha Cloud, quant à elle, a réalisé un match complet en étant présente des deux côtés du parquet. Elle a fini avec 13 points (60 % FG), 2 rebonds, 6 passes, 4 interceptions et 1 contre.

De l'autre côté, ce sont les plus jeunes qui ont porté Seattle. Malgré une bataille au rebond largement gagnée, le Storm s'est écroulé, notamment au niveau de son adresse extérieure avec seulement 16 % de réussite à trois points.

Flau'jae Johnson, la rookie, a inscrit 25 points (64,7 % FG), en plus de ses 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Notre Française Dominique Malonga continue sur sa lancée des derniers matches. Elle a signé un beau double-double avec 16 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre. Elle est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire de la ligue à inscrire 10 double-doubles.

Après la victoire du Sun il y a deux jours, Seattle tombe à la dernière place du classement avec sa vingtième défaite de la saison.

Minnesota gagne mais perd gros

La deuxième rencontre de la soirée s'est déroulée à Minneapolis entre le Lynx et les Sparks. Sans surprise, Minnesota a arraché la victoire 96 à 87, même si le match a été plus compliqué que ce que l'on aurait prédit.

Si Los Angeles a été plus convaincant dans le premier quart-temps en prenant l'avantage dès le début, les joueuses du Lynx ont vite repris leur statut de leaders en recollant au score, puis en passant devant en deuxième période.

Si l'adresse était équivalente pour les deux équipes, ce qui a fait la différence, ce sont les pertes de balle côté LA et les interceptions efficaces côté Lynx.

Kayla McBride continue le festival qu'elle a commencé depuis quelques semaines maintenant. La joueuse du match a fini avec 24 points, 1 rebond, 1 passe et 1 interception.

Another 20-piece 🔥 Kayla McBride poured in 24 PTS (8-16 FG) with 2 3PM, extending her streak to five straight games with 20+ points! #WNBASeason30 pic.twitter.com/XVnPHocCat — WNBA (@WNBA) July 15, 2026

Courtney Williams, avec 19 points, 2 rebonds, 4 passes et 1 interception, ainsi que Natasha Howard, en double-double avec 10 points et 10 rebonds, étaient là pour l'épauler dans ce succès.

Malheureusement, la mauvaise nouvelle de la nuit est tombée pendant la rencontre. Quelques matches seulement après être revenue d'une blessure au mollet, Olivia Miles a été contrainte de quitter ses coéquipières après être retombée sur sa cheville gauche au début du quatrième quart-temps. Elle est sortie du terrain en boitant, mais on n'en sait pas plus sur la gravité de sa blessure. On n'espère rien de mal pour la rookie.

Pour Los Angeles, on prend les mêmes et on recommence. Depuis l'absence de Kelsey Plum, Nneka Ogwumike et Rae Burrell ont pris les rênes de l'équipe californienne.

Rae a fini avec 24 points (57,1 % FG), 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Nneka s'est, elle, offert un énorme double-double avec 23 points (62,5 % FG), 12 rebonds, 5 passes et 1 interception. Malheureusement pour les Sparks, ça n'aura pas suffi et le bilan continue de s'alourdir avec 13 défaites pour 10 victoires.

Minnesota, pendant ce temps-là, reprend la tête de la ligue.

Golden State en furie

Pour le dernier match, il fallait veiller tard, puisque celui-ci a eu lieu à 2 heures du matin. Golden State se déplaçait à Indiana, et à l'extérieur, les joueuses de Natalie Nakase n'ont pas tremblé pour aller chercher la victoire 88 à 75.

Les Valkyries sont inarrêtables et enchaînent un huitième succès de suite.

Le début de match était équilibré, les deux franchises se sont rendu coup pour coup, mais avec une Gabby Williams déchaînée après avoir manqué le dernier match, Golden State a commencé à dominer et a pris un avantage de 10 points à la pause.

Malgré un moins bon troisième quart-temps, les joueuses de la Bay se sont accrochées et ont repris le dessus dans les dix dernières minutes du match.

Gabby Williams, après quelques performances décevantes sur les dernières rencontres, a démontré pourquoi elle était une joueuse All-Star. La Française a été élue joueuse du match avec 16 points (50 % FG), 3 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et 1 contre.

Gabby Williams tonight 🔥 • 16 points

• 3 rebounds

• 3 steals

• 6/12 FG pic.twitter.com/IdWmm6SDDF — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 16, 2026

Derrière, c'est le banc qui s'est une nouvelle fois illustré, et particulièrement Kaitlyn Chen. En sortie de banc, elle a inscrit 14 points (100 % FG), 3 passes et 1 interception en 9 minutes de jeu, dont 12 points dans le troisième quart-temps.

Coupée à plusieurs reprises la saison dernière, l'ancienne arrière d'UConn s'est démenée pour trouver sa place. Le travail paie et elle est en train de le montrer depuis plusieurs semaines. Elle est un élément moteur de l'équipe californienne pour redonner de l'énergie dans le jeu, une joueuse capitale sur les cinq dernières victoires des Valkyries.

Janelle Salaün, de son côté, a terminé avec 12 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Après sa victoire écrasante contre Las Vegas, Indiana n'a cette fois-ci rien pu faire face à la défense de Golden State. Dans le sens inverse, ce qui a causé du tort au Fever, c'est sa propre défense, trop passive. Elle a laissé trop de fois des attaques faciles ou des tirs ouverts à son adversaire.

Kelsey Mitchell a encore dépassé la barre des 20 points, en plus de 4 passes, 1 rebond et 1 interception. Aliyah Boston a fini avec 15 points et 7 rebonds, et Caitlin Clark avec 13 points et 6 passes.

Indiana reste 6e pendant que les Valkyries avancent et grimpent à la 2e place de la ligue.

La WNBA continue avec deux matches au programme la nuit prochaine :