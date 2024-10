Jusqu'au bout, les Finales WNBA 2024 auront été incroyables et irrespirables. Il a fallu passer, pour la première fois depuis la création de la ligue, par la prolongation d'un game 5 décisif pour déterminer l'identité du champion. Là aussi pour la première fois de l'histoire, c'est le New York Liberty qui a été sacré la nuit dernière, après sa victoire à domicile (67-62) contre les Minnesota Lynx.

A nouveau, il y a eu de l'irrationnel dans cette opposition : un tout petit score, deux des stars de New York qui ont totalement vrillé en termes d'adresse (Sabrina Ionescu à shooté à... 1/19 et Breanna Stewart à 4/15), une héroïne inattendue (Nyara Sabally, 13 pts, 7 rbds), des coups de sifflet (notamment celui qui a envoyé Breanna Stewart sur la ligne pour aller en prolongation) qui ont poussé Cheryl Reeve, la coach des Lynx, à crier au vol après la rencontre, et une MVP des Finales, Jonquel Jones, qui a patiemment attendu son tour, dans l'ombre médiatique de certaines de ses coéquipières.

Jonquel Jones was a force in Game 5, finishing with 17 PTS and 6 REB to lead the Liberty to their first-ever title and earning MVP honors 🏆 #WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/yviZzPV3qu

With the Lynx up by 2 points and 5 seconds left in the game, a foul was called on Alanna Smith

The Lynx challenged the call but it was unsuccessful. Breanna Stewart hit both free throws and we are going to OT!!#WNBA pic.twitter.com/DzFra6gIis

— WNBA Universe (@wnbauniverse) October 21, 2024