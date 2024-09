Les demi-finales des playoffs WNBA ont commencé dimanche, avec deux games 1 qui ont donné le ton de deux séries passionnantes et incertaines. En fin de soirée, le New York Liberty a démarré sur une bonne note et dans la lignée de sa superbe saison régulière.

Les joueuses de Sandy Brondello ont dominé (87-77) les Las Vegas Aces à la maison, pour prendre le game 1. Breanna Stewart (34 pts, 5 rbds, 4 asts) était en mission et a sorti un match de très haut niveau, aidée par Sabrina Ionescu (21 pts, 5 asts) et une défense individuelle et collective de très bonne facture. Malgré les 24 points de Kelsey Plum et les 21 d'A'ja Wilson, globalement bien limitée par New York, les Aces n'ont pas trouvé de solution et ont couru après le score pendant tout le match.

BREANNA STEWART TODAY 🔥 • 34 POINTS

• 5 REBOUNDS

• 63% FG pic.twitter.com/NhkCrtU8cW — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) September 29, 2024

Le game 2, toujours au Barclays Center avant que la série ne prenne la route du Nevada, aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi.

Le Sun frappe d'entrée

Dans l'autre demi-finale, moins hypée médiatiquement, mais tout aussi hypante sur le plan du basket, le Connecticut Sun a réussi un très joli coup en allant s'imposer (73-70) sur le parquet des Minnesota Lynx. Là aussi, c'est une copie défensive élite qui a permis à Alyssa Thomas et ses camarades de verrouiller le meilleur collectif de la saison régulière et sa superstar Napheesa Collier, toujours productive mais moins dominante qu'au 1er tour (19 pts, 9 rbds, 4 asts). Thomas est passée proche du 5e triple-double de sa carrière en playoffs (17 pts, 10 rbds, 9 asts) pour guider Connecticut vers un succès étriqué mais mérité. "AT" a inscrit des paniers décisifs dans le money time pour permettre à son équipe de garder le lead.

The Engine doesn't stop WORKIN' 🔥 Alyssa Thomas flipped the playoff switch and never looked back! Tonight, she nearly logged another triple-double with 17 PTS, 10 REB, and 9 AST, leading the Sun to a Game 1 victory#WelcometotheW | #WNBAPlayoffs presented by @Google pic.twitter.com/sdxOfiTi5R — WNBA (@WNBA) September 30, 2024

Marina Mabrey (21 pts) a été fondamentale avec pas moins de 6 paniers à 3 points marqués pour finir meilleure marqueuse de la rencontre. DeWanna Bonner, même maladroite, a aussi apporté une énergie déterminante et un double-double (10 pts, 11 rbds, 5 asts). Olivia Epoupa est restée sur le banc et n'a pas participé à ce game 1.

Là aussi, le game 2 aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi, avec l'obligation pour les Lynx de réagir.

Avant ces games 1, la WNBA a annoncé plusieurs distinctions individuelles. On savait déjà qu'A'ja Wilson était MVP et Caitlin Clark Rookie of the Year. Désormais, on sait aussi que Dijonai Carrington, l'arrière du Sun, est la MIP et Napheesa Collier la Defensive Player of the Year.