Retour sur les deux matches de la soirée en WNBA avec une Paige Bueckers inarrêtable.

Les résultats de la soirée en WNBA

Wings @ Tempo : 89-76

Fever @ Aces : 84-68

Deux matches ont eu lieu hier soir et cette nuit, à commencer par une opposition entre Dallas et Toronto.

Dallas poursuit son chemin

Si les dernières victoires des Wings s'étaient jouées sur le fil, cette fois-ci, les Texanes n'ont pas tremblé et se sont imposées tranquillement 89 à 76, en laissant les titulaires sur le banc en fin de rencontre.

Les joueuses de Dallas sont bien rentrées dans le match, avec une Azzi Fudd en feu à longue distance. Avec quasiment 10 points d'avance tout au long de la rencontre, les Wings ont rapidement imposé leur rythme. Un match maîtrisé de bout en bout, autant en défense qu'en attaque.

Très présentes des deux côtés du terrain, les joueuses de Jose Fernandez ont mis plus de pression, réalisé plus d’interceptions, pris plus de rebonds et contré davantage de tirs, tout en s'appuyant sur des schémas offensifs bien ficelés et des écrans bien posés.

Le Tempo (38,9 % FG, 34,5 % à trois points) a manqué un peu d'adresse par rapport à son adversaire du soir (44 % FG, 35,7 % à trois points).

Paige Bueckers a encore été la joueuse du match. À la baguette malgré ses trois fautes assez tôt dans la rencontre, elle a su prendre le contrôle.

Agressive offensivement, elle n'a pas hésité à aller chercher les fautes et à attaquer le panier. L'ancienne joueuse de UConn a fait le spectacle en montrant une palette offensive énorme. Entre pull-up, fade-away, step-back, dribbles, feintes et tirs à trois points quand elle en a eu l'occasion, elle a été létale.

Paige a terminé avec 22 points (56,2 % FG), 3 rebonds et 7 passes. L'Américaine est clairement passée en mode MVP depuis quelques semaines.

PB5 had it on lock 🔒 Paige Bueckers delivered another efficient all-around performance to help the @DallasWings improve to 13-8 on the season. 22 PTS (9-16 FG) | 3 REB | 7 AST#WNBASeason30 pic.twitter.com/yJ7Yt9CO1j — WNBA (@WNBA) July 5, 2026

Mais la superstar des Wings n'était pas seule pour ramener la victoire. Azzi Fudd avait la main chaude dès les premières minutes. La rookie a enchaîné les tirs à trois points en première mi-temps, avec un 4/6 derrière l'arc. Toujours aussi importante défensivement, elle a été précieuse dans sa lecture du jeu adverse. La numéro 1 de la Draft 2026 a fini avec 17 points, 5 tirs à trois points, 3 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Si on l'applaudit pour ses talents de shooteuse, Azzi Fudd n'en est pas moins une menace défensive. Hier soir, elle est devenue l'arrière la plus rapide de l'histoire de la WNBA à atteindre les 20 contres en carrière.

Jessica Shepard, elle, continue sa magnifique saison. Après avoir été nommée parmi les titulaires du All-Star Game, elle a réalisé un énième double-double avec 14 points, 15 rebonds, 3 passes et 1 interception.

De son côté, en l'absence de plusieurs joueuses blessées, le Tempo a du mal. La franchise canadienne manque de diversité dans ses plans offensifs et propose encore un jeu trop pauvre.

Marina Mabrey a essayé tant bien que mal de porter Toronto, mais après ses 14 points à la mi-temps et son 2/4 à trois points, elle a été contenue en deuxième période par Dallas. Elle a tout de même fini avec 19 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre.

Nyara Sabally, quant à elle, termine avec 14 points (60 % FG), 7 rebonds, 5 passes et 1 interception. De son côté, notre Française Tima Pouye, présente dans le cinq de départ, a inscrit 3 points et distribué 1 passe.

Avec ce succès, Dallas prend la quatrième place et réalise le meilleur début de saison de son histoire.

Le Fever se rattrape

Le deuxième match s'est déroulé dans la nuit entre le Fever et les Aces. Sans leurs deux stars respectives, blessées, les deux franchises ont dû compter sur d'autres atouts. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire d'Indiana à Las Vegas, 84 à 68.

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup lors des deux premiers quart-temps, avec seulement un petit écart entre elles. Mais Las Vegas a pris l'eau au retour des vestiaires. Plus adroit, notamment à longue distance, le Fever a progressivement pris le contrôle de la rencontre.

De nouveau gênée par son dos, Caitlin Clark n'a pas joué. Ce sont donc Kelsey Mitchell et Aliyah Boston qui ont pris leurs responsabilités. Face à une défense des Aces peu présente, les joueuses du Fever ont saisi les opportunités.

Kelsey Mitchell a terminé meilleure marqueuse du match avec 22 points, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Mais la grosse performance vient d'Aliyah Boston. Autrice de 3 tirs longue distance sur 4, elle a signé un nouveau double-double avec 18 points, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres.

Aliyah Boston tonight 🔥 • 18 points

• 10 rebounds

• 2 blocks

• 3/4 3PM

• 7/13 FG pic.twitter.com/YmI6WJFsMh — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 6, 2026

Indiana a été tout en maîtrise et s'est vite rassuré après ses deux dernières défaites face aux Sparks et au Mercury.

Sans A'ja Wilson, encore touchée à la cheville, les Aces restent dépendantes de l'état de forme de Jackie Young au scoring. Et malgré les 15 points, 2 rebonds, 4 passes et 1 interception de cette dernière, Las Vegas n'a pas su saisir ses chances.

Les Aces comptent tout de même plusieurs olympiennes dans leur roster, mais n'arrivent pas à fonctionner sans la quadruple MVP, notamment à cause d'un banc pas assez renforcé. Sans elle, la franchise paraît bien plus abordable pour ses concurrentes.

Indiana s'impose pour la première fois en 12 matches à Las Vegas et reste au coude à coude avec New York pour la cinquième place.

La WNBA se poursuit la nuit prochaine avec trois matches au programme :