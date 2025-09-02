Yabusele en feu, les Bleus se payent la Pologne !

Les Bleus ont réagi ! Après sa défaite surprise contre Israël, l'équipe de France a remporté (83-76) le choc face à la Pologne mardi soir, résistant à l'ambiance bouillante de Katowice et à une fin de match un peu stressante, pour continuer à croire à la première place du groupe D.

Portés par un Guerschon Yabusele de gala (36 points, 6 rebonds, son record en sélection), les joueurs de Frédéric Fauthoux ont aussi surmonté la blessure et le forfait d'Alex Sarr pour le reste de la compétition. Malgré un secteur intérieur très limité en nombre et en taille, les Français ont montré de belles choses, loin du basket heurté et hésitant pratiqué face à Israël.

On peut notamment citer la très bonne partition de Jaylen Hoard (10 pts), dont le rôle va forcément être déterminant désormais, et qui a insufflé une vraie énergie, avec des paniers importants. Idem pour Elie Okobo, qui continue d'être efficace et précieux en attaque (14 pts, 10 asts).

Le réveil de Yabusele

Tout n'a évidemment pas été parfait, avec quelques passages compliqués en défense qui ont mis Jordan Loyd (18 pts) et Mateusz Ponitka (16 pts) en confiance, ou une adresse à 3 points branlante (9/32). Mais dans l'ensemble, et compte tenu des circonstances, les Bleus ont globalement rassuré.

On attendait le réveil offensif de Guerschon Yabusele après une entame de compétition poussive. Il a eu lieu ! Le capitaine tricolore a été parfait et dominant face à des Polonais qui n'ont jamais trouvé le moyen de le limiter, son adresse extérieure (6 paniers primés) le rendant injouable.

Frédéric Fauthoux a un peu réduit sa rotation et on n'a par exemple pas vu Nadir Hifi et très peu vu Théo Maledon. Ils auront sans doute plus de temps de jeu face à l'Islande, contre laquelle il faudra assurer l'essentiel en espérant une victoire slovène contre Israël pour récupérer la première place.

Le boxscore