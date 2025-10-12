CQFR : Risacher et Flagg séduisants

Atlanta Hawks @ Memphis Grizzlies : 122-116

Charlotte Hornets @ Dallas Mavericks : 120-116

Oklahoma City Thunder @ Indiana Pacers : 101-116

- Portés par Zaccharie Risacher et Jalen Johnson, les Hawks ont pris le dessus sur les Grizzlies samedi soir. L'ailier Français s'est montré très efficace en postant 16 points à 6 sur 8 aux tirs (dont 2 sur 3 à trois-points) tandis que son compère américain a marqué 20 points en plus de ses 7 rebonds. Quin Snyder a pu tester son futur cinq majeur avec Trae Young, Kristaps Porzingis et Dyson Daniels au côté des deux joueurs mentionnés. Et ça a plutôt bien marché pour Atlanta, face à une équipe de Memphis certes assez nettement diminuée.

- Cooper Flagg disputait son deuxième match de pré-saison et le premier choix de la draft s'est encore mis en évidence, même si les Mavericks se sont inclinés contre les Hornets (116-120). Le jeune homme a fait un peu de tout sur le terrain : 11 points, 3 rebonds, 4 passes, 3 interceptions... et 5 balles perdues. Une polyvalence illustrée par son coup de chaud au début du deuxième quart-temps, quand Flagg a enchaîné trois paniers de suite. D'abord un trois-points. Puis il a été à la conclusion d'un alley-oop spectaculaire avant de planter un shoot à mi-distance en jouant son un-contre-un.

Miles Bridges et LaMelo Ball ont été les locomotives à Charlotte. Ils ont inscrit 20 points chacun avec même 11 rebonds en prime pour Bridges. Les Français des Hornets n'ont pas nécessairement brillé, même si Tidjane Salaün a inscrit 3 points en plus de ses 6 rebonds. Moussa Diabaté a même perdu sa place de titulaire et il a compilé 6 points et 2 rebonds en sortie de banc. L'homme qui a pris sa place, le rookie Ryan Kalkbrenner, a fini avec 14 points et 10 prises.

- Peu de réussite pour Ousmane Dieng, limité à 3 sur 12 aux tirs et 2 sur 8 à trois-points lors de la défaite du Thunder contre les Pacers. Le jeune international tricolore a fini avec 10 points, 6 rebonds et 3 passes. Indiana n'a fait qu'une bouchée de l'équipe C d'Oklahoma City et Johnny Furphy a signé le poster de la soirée en escaladant Mavely Leons.