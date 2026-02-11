Zaccharie Risacher sera finalement au All-Star Weekend

Même s’il connaît une saison difficile, Zaccharie Risacher reste l’un des joueurs les plus productifs parmi les sophomores en NBA cette saison. Encore en plus si l’on prend en compte le fait qu’il est finalement limité par des blessures tout en ayant un temps de jeu plafonné légèrement au-dessus des 22 minutes par son coach Quin Snyder. La ligue ne l’avait pas initialement invité au Rising Stars Challenge de cette année, ce qui reste une anomalie pour un premier choix de draft et une forme de désaveu du Français.

Il sera finalement de la partie à Los Angeles. En effet, l’ancien joueur de l’ASVEL et de Bourg-en-Bresse va palier au forfait d’Ajay Mitchell, l’une des révélations de la saison. Le Belge souffre de douleurs abdominales, tout comme son coéquipier du Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, qui est lui forfait pour le match du dimanche.

Zaccharie Risacher va donc intégrer le team « T-Mac », coaché par Tracy McGrady. Il sera notamment coéquipier avec son ami Alexandre Sarr, drafté juste après lui en deuxième position en 2024. Le pivot des Washington Wizards traverse une meilleure période que son compatriote puisqu’il brille malgré les résultats catastrophiques de son équipe. Il est aussi responsabilisés et mis au cœur du projet de son organisation.

L’ailier des Hawks tourne encore à 10,7 points et 3,5 rebonds de moyenne en shootant à 45% aux tirs et 35% à trois-points en 24 minutes.

Faut-il vraiment s’inquiéter pour Zaccharie Risacher ?