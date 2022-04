Zach LaVine secoue des Bulls en perte de vitesse

Les Chicago Bulls ont affiché de grosses difficultés depuis le All-Star Break. Séduisante sur la première partie de la saison, la franchise de l'Illinois n'a plus du tout le même rendement. Ainsi, Zach LaVine et ses partenaires ont chuté jusqu'au 6ème rang à l'Est.

Malgré cette qualification pour les Playoffs, la dynamique actuelle reste négative pour les hommes de Billy Donovan. Surtout que les Bulls, tout au long de cet exercice, ont connu d'immenses problèmes face aux meilleures équipes de la NBA.

Autant dire qu'il va falloir un vrai réveil avant un premier tour contre les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics ou les Philadelphia Sixers.

"C'est difficile de jouer quand on se montre déconnecté comme ça, et le résultat le prouve. Offensivement et défensivement, nous sommes déconnectés en ce moment. Nous essayons de trouver comment retrouver le rythme. Car nous ne ressemblons plus à l'équipe du début de saison. C'est énervant. Nous l'avons évidemment montré - ce combat, cette faim - mais nous ressemblons à une équipe totalement différente en ce moment. Donc nous devons nous dépêcher de revenir à ce que nous faisions et non pas seulement l'espérer. Je suis optimiste, car si ce n'est pas le cas, à quoi cela sert-il ?", a lancé Zach LaVine face à la presse.

Privé de Lonzo Ball, Chicago a du mal à trouver un second souffle. Et il reste désormais très peu de temps pour régler tous les soucis des Bulls...

Zach LaVine, une première tendance pour son futur ?