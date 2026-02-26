Zion Williamson et son blocage à 3 points, il s’explique

Zion Williamson prend très peu de tirs à 3 points depuis le début de sa carrière en NBA. Il a enfin expliqué pourquoi.

Zion Williamson a marqué son premier panier à 3 points de la saison lors du match des Pelicans face aux Warriors cette saison. Un petit événement statistique, presque anecdotique à l’échelle de la ligue, mais révélateur d’un blocage plus profond. Avant ce tir primé, il n'en avait tenté que trois depuis le début de la saison.

Interrogé sur sa réticence à tirer de loin, Zion a livré une explication honnête.

« Mes coéquipiers me disent toujours de les prendre, mais je suis coincé dans ma tête… Je vais essayer de les chercher davantage, c’est juste que je déteste quand je rate… Je ne veux pas avoir l’impression d’avoir gâché une possession pour l'équipe. »

Ce qui rend la situation cocasse, c’est que lors de son tout premier match NBA, il avait tenté… quatre tirs primés. À l’époque, beaucoup imaginaient un intérieur capable de s’écarter, en plus d’être une terreur dans la raquette grâce à ses qualités physiques hors normes. Finalement, sur les 256 matches qu’il a pu disputer depuis, il n’a converti que 29 tirs à trois points sur 98 tentatives.

Zion Williamson reste un bulldozer dans la peinture. Mais son plafond offensif passera peut-être, un jour, par sa capacité à apprivoiser ce tir qu’il redoute encore. Même si, évidemment, le plus important pour lui à ce jour reste de confirmer qu'il peut faire une saison pleine sans être trop handicapé par les blessures. Même si les Pelicans sont aux abois au classement, l'ancien Dukie a joué 43 matches sur les 59 disputés par son équipe. C'est un bon début...