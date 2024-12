Un grand flou toujours inquiétant autour de Zion Williamson…

Victime d'une blessure aux ischios, l'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson se trouve loin d'un retour.

Depuis le 7 novembre dernier, les New Orleans Pelicans doivent composer sans Zion Williamson. Touché aux ischios, l'intérieur de 24 ans se retrouve, à nouveau, bloqué à l'infirmerie. Et le plus inquiétant ? La date de son retour reste extrêmement floue...

En effet, d'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, l'ancien de Duke se trouve encore loin de pouvoir reprendre la compétition. Pourtant, récemment, il a été capable de retrouver les terrains à l'entraînement.

Mais il s'agissait d'un come-back en douceur avec une séance particulièrement légère. Sans surprise, New Orleans refuse de prendre le moindre risque et souhaite le réintégrer petit à petit pour éviter une éventuelle rechute.

On peut d'ailleurs se demander si cette gestion des Pelicans ne va pas se terminer en opération "tanking". Sur une série de 9 défaites consécutives, NO occupe actuellement la 15ème position à l'Ouest.

Avec le deuxième moins bon bilan de la NBA (4-18) derrière les Washington Wizards. En maintenant Zion Williamson au frigo, cette équipe, décimée par les blessures, ne risque pas de relever la tête. Mais pour lancer une reconstruction et rêver de Cooper Flagg, il est peut-être intéressant de faire une croix sur cette saison 2024-2025 dès maintenant.

