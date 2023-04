Viendra bien un moment où il faudra mettre un terme au suspense autour de Zion Williamson. Les New Orleans Pelicans continuent d'espérer son retour dans les prochains jours ou les prochaines semaines, mais l'optimisme n'est plus vraiment de rigueur.

"Son muscle ischio-jambier est sans doute proche d'être guéri, mais sur le plan de la condition physique, il n'a pas réussi à combler le trou. On aurait dit qu'il allait revenir après 6 ou 7 semaines d'absence, mais il a aggravé sa blessure. Il n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. D'après ce que l'on me dit, il n'y a aucune attente de la part des Pelicans pour le voir en action au 1er tour des playoffs".

Ce premier tour des playoffs, les Pelicans ne sont pas encore certains de le disputer. Ils doivent d'abord en découdre avec OKC mardi lors du play-in tournament et espérer une issue favorable. Et si qualification il y a, il faudra alors continuer de faire sans Zion Williamson, qui avait si bien démarré la saison...

Avant cette blessure au tendon du muscle ischio-jambier, l'ancien Dukie avait fait ce qu'il fallait pour être sélectionné pour le All-Star Game, en tournant à 26 points, 7 rebonds et 4.6 passes de moyenne. Il n'a plus joué depuis le 3 janvier et un match contre les Sixers.

Ces derniers temps, NOLA a trouvé son rythme sans lui, notamment grâce à un Brandon Ingram de très haut niveau.

Les Pelicans iront au moins au play-in, mais pas Zion Williamson