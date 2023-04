Les Pelicans iront au moins au play-in, mais pas Zion Williamson

Le GM des New Orleans Pelicans David Griffin entretient le suspense concernant Zion Williamson. Ce n'est pas seulement que la situation est floue, c'est que le dirigeant donne l'impression de ne pas avoir la moindre idée de si son intérieur All-Star va rejouer ou non cette saison. En tout cas, c'est déjà acquis qu'il ne jouera pas le play-in si jamais la franchise de Louisiane venait à y participer.

Zion Williamson ré-évalué mais pas encore de retour, l’incertitude totale pour les Pelicans

Les Pelicans ne peuvent pas finir au-delà de la neuvième place. Ils ont encore une fine chance de terminer sixièmes. Mais il est probable qu'ils soient contraints de jouer le play-in. Sans leur meilleur joueur donc. Ce dernier est à court de rythme et il doit s'entraîner en 5 contre 5 avant de revenir sur le terrain. Sauf que les équipes font peu de séances collectives à ce stade de la saison. Il ne prendra pas part à celle du jour avant le match contre les Minnesota Timberwolves.

Il n'y aura pas non plus beaucoup d'entraînement d'ici le début des playoffs. Il se pourrait donc que Zion Williamson ne soit pas forcément sur pied dès le coup d'envoi du premier tour. Bref, il est fort probable qu'il soit indisponible au moment le plus crucial de la saison pour la deuxième année de suite.