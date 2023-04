La date de retour de la star des New Orleans Pelicans Zion Williamson demeure toujours un mystère.

Blessé aux ischio-jambiers côté droit depuis début janvier, le joueur n’a plus joué depuis plus de trois mois. Il y a une dizaine de jours, Chris Haynes de TNT annonçait qu’il avait repris l’entraînement et qu’il aurait l’air en forme. Le staff médical devait le réévaluer dans la semaine et les fans des Pels reprenaient espoir.

L’examen n’a visiblement pas apporté les nouvelles attendues, à en croire l’annonce du vice président des opérations basket de New Orleans, David Griffin :

« Après de nouveaux examens, il a été déterminé que Zion Williamson va continuer son programme de rééducation et de remise en forme. Nous allons continuer de suivra sa progression et des updates seront fournies. »

Ça commence maintenant à faire long. Mais les New Orleans Pelicans ne veulent pas prendre de risque avec un joueur particulièrement fragile. Pour rappel, en plus de son historique conséquent de blessures, Zion Williamson avait rechuté en février, aggravant sa blessure alors qu’il s’entraînait pour reprendre la compétition. Retour précipité ou malchance, difficile de savoir. Mais la franchise est désormais réticente à prendre des risques.

Malgré tout, les Pels restent sur 8 victoires lors des dix derniers matches, dans le sillage d’un excellent Brandon Ingram. Une belle dynamique qui leur permet de pointer toujours à la 8ème place de la conférence Ouest à deux matches de la fin de la saison régulière.

L’annonce de David Griffin laisse entrevoir une once d’espoir au cas où l’équipe se qualifierait. Les 26 points à 60,8%, 7 rebonds et 4,6 assists qu’il a compilés en une trentaine de matches leur ferait beaucoup de bien. Mais non seulement l’incertitude quant à un retour demeure totale, mais combien de matches mettrait-il à retrouver ses sensations ?

