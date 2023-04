CQFR : Plus personne n’arrête Paul, Durant et les Suns

Cleveland Cavaliers @ Orlando Magic : 118-94

Miami Heat @ Philadelphia Sixers : 129-101

Portland Trail Blazers @ San Antonio Spurs : 127-129

Oklahoma City Thunder @ Utah Jazz : 114-98

Denver Nuggets @ Phoenix Suns : 115-119

Phoenix, la montée en puissance au meilleur moment

Les Nuggets nous ont « privé » d'un avant-goût d'une potentielle demi-finale de Conférence monstrueuse à l'Ouest en laissant tout leurs cadres au repos au moment d'affronter les Suns la nuit dernière. Mais les remplaçants du Colorado ont tout de même fièrement vendu leur peau contre l'une des équipes en forme du moment en NBA.

Les Suns ont la plus longue série de succès en cours, 7 de suite, après leur courte victoire contre les Nuggets jeudi soir.

D'ailleurs, l'équipe de l'Arizona n'a perdu encore des 8 matches disputés par Kevin Durant depuis son arrivée à Phoenix. KD a encore inscrit 29 points hier, sans donner l'impression de forcer son talent (9 sur 18 aux tirs). Il a ajouté 7 rebonds et 4 passes décisives.

Chris Paul a été le principal artisan du succès. Il a notamment articulé un 10-0 décisif en fin de quatrième quart-temps. Les Suns sont alors passés de -1 (106-107) à +9 (116-107). Le futur Hall Of Famer a marqué 10 de ses 25 points dans le money time. Avec notamment 2 paniers primés importants sur le tard et 7 au total. Un record en carrière pour le meneur de 37 ans !

a été le principal artisan du succès. Il a notamment articulé un 10-0 décisif en fin de quatrième quart-temps. Les Suns sont alors passés de -1 (106-107) à +9 (116-107). Le futur Hall Of Famer a marqué 10 de ses 25 points dans le money time. Avec notamment 2 paniers primés importants sur le tard et 7 au total. Un record en carrière pour le meneur de 37 ans ! Bruce Brown a porté les Nuggets avec 31 points en l'absence de Nikola Jokic, Jamal Murray ou encore Michael Porter Jr.

Miami peut encore accrocher les playoffs, OKC proche de valider le play-in

Les Sixers ont pris une bonne fessée en jouant le Heat jeudi. Comme souvent, Jimmy Butler a tenu à sortir le grand jeu au moment de retrouver son ancienne franchise. Le Heat l'a emporté assez nettement (+28). Un succès important puisqu'il permet aux Floridiens de revenir à une petite longueur des Nets au classement.

Miami a pris l'écart très tôt dans la partie (41-31 après un quart-temps) et les joueurs d' Erik Spoelstra n'ont cessé d'accentuer leur avance. Ils menaient notamment de 21 points à la pause.

La déculottée a tourné à la démonstration collective avec notamment 39 passes décisives distribuées, dont 7 pour Kyle Lowry en sortie de banc et 6 pour Butler. Tous les joueurs ont marqué et, plus fort encore, presque tous ont offert un caviar à l'exception d'Omer Yurtseven (quel croqueur). Du coup, avec du mouvement et de la circulation de balle, le Heat a converti 55% de ses tentatives aux tirs et 46% de ses trois-points. Fort.

en sortie de banc et 6 pour Butler. Tous les joueurs ont marqué et, plus fort encore, presque tous ont offert un caviar à l'exception d' (quel croqueur). Du coup, avec du mouvement et de la circulation de balle, le Heat a converti 55% de ses tentatives aux tirs et 46% de ses trois-points. Fort. Joel Embiid a été limité à 21 points et 6 rebonds mais il a trouvé le moyen de rentrer ce panier, on ne sait trop comment.

Le Thunder touche au but. Un peu en dedans au cours des derniers jours, les jeunes joueurs d'Oklahoma City n'ont pas craqué en allant chercher une victoire importante contre Utah. Ils ont toujours une petite avance sur les Mavericks dans la course au play-in et pourraient valider leur dixième place lors du prochain match.

Shai Gilgeous-Alexander a assumé ses responsabilités en inscrivant 22 points. Il a fini meilleur marqueur de son équipe et de la partie. L'arrière canadien a ajouté 7 rebonds et 7 passes. Josh Giddey l'a bien épaulé en compilant son désormais traditionnel 17-8-8 avec 3 steals.

a assumé ses responsabilités en inscrivant 22 points. Il a fini meilleur marqueur de son équipe et de la partie. L'arrière canadien a ajouté 7 rebonds et 7 passes. l'a bien épaulé en compilant son désormais traditionnel 17-8-8 avec 3 steals. Si le Jazz est la belle histoire de la première partie de saison, quand l'équipe jouait encore pour les playoffs (sans doute au grand regret de son Président Danny Ainge), Kris Dunn est la belle histoire de la deuxième partie de la saison, quand l'équipe ne court après plus rien. Elle a d'ailleurs été éliminée officiellement de la course au play-in avec cette défaite. Mais bref, Dunn revient fort. L'ancien cinquième choix de draft a fini avec 22 points, 7 rebonds et 8 passes. Il tourne à presque 12 points, 4 rebonds et 5 passes depuis que le Jazz l'a relancé.

Derrière ça tanke et ça ronfle