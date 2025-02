Zion Williamson n’a jamais été aussi « léger »

Zion Williamson fait plaisir à voir en ce moment avec les New Orleans Pelicans. Forcément, sa perte de poids n'y est pas étrangère.

Zion Williamson est particulièrement bon depuis le début du mois de février. Sur les sept derniers matches, le joueur des New Orleans Pelicans tournent à 26,9 pts, 5,7 rbds et 4,7 pds. La conséquence de gros progrès en termes de condition physique et de gestion de son poids ?

Le journaliste d’ESPN Michael Wright a en effet révélé que Zion Williamson pèserait actuellement 264 pounds. Soit 120 kilos (119,748 pour être exact).

Mieux, il n’aurait jamais été plus « léger » depuis que les Pels l’ont drafté en 2019. Sur NBA.com, il est listé à 284 pounds (128,82 kilos). Il a donc perdu plus de 9 kilos depuis le début de la saison.

Un début de saison qui a été compliqué pour lui puisqu’il a manqué une très grosse partie des matches de novembre et décembre, blessé aux ischio-jambiers.

En 2022, Zion Williamson a signé une extension de contrat de 197 millions sur 5 ans. Et dans ce contrat il y avait de quoi le motiver à prendre soin de son corps et de son poids. Il y avait des incitations indirectes « classiques », avec des bonus en cas de trophée individuel ou de sélection en All-NBA Team.

Il y avait également des incitations indirectes. Son contrat stipule en effet qu’il est régulièrement soumis à des pesées. Et que si la somme de son poids en pounds et de son pourcentage de masse graisseuse est supérieur ou égal à 295, alors le montant garanti dans son contrat peut être réduit.

Zion Williamson a clairement montré sa volonté de progresser dans ce secteur en engageant un chef personnel. Et à en croire Michael Wright, ça commence à payer.

Espérons juste que son corps n’ait pas développé de fragilités structurelles pendant toutes ces années. Et que ces progrès en termes de gestion de son poids se traduisent par moins de blessures et plus de matches joués. Espérons aussi qu’il ait réglé ses problèmes de ponctualité.

Parce que ces derniers matches le prouvent : quand il se sent bien, c’est vraiment un joueur incroyable.