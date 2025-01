Zion Williamson ne compte pas forcer son départ des Pelicans

L'intérieur des New Orleans Pelicans Zion Williamson n'a pas prévu de demander son départ avant la deadline des trades en février.

Quel futur pour Zion Williamson ? Malgré un contrat jusqu'en 2028, l'intérieur des New Orleans Pelicans dispose d'un avenir incertain. En raison de ses nombreux passages à l'infirmerie, des questions se posent sur sa situation en Louisiane.

Et même de son côté, l'ancien de Duke a-t-il vraiment l'envie de rester dans le projet des Pelicans ? Son implication (ou son manque d'implication) a souvent suscité des débats. Notamment par rapport à son hygiène de vie.

Mais selon les informations d'ESPN, Williamson n'a "aucune intention" de réclamer son départ de New Orleans. Avant la deadline des trades le 6 février prochain, l'agent du joueur, Bill Duffy, ne devrait pas faire pression sur les Pelicans pour partir.

Et quid de la direction de New Orleans ? Pour le moment, la priorité reste de faire partir Brandon Ingram. Concernant Zion Williamson, la possibilité de le couper, via les clauses de son bail, n'est absolument pas envisagée.

Par contre, rien ne semble tranché concernant un éventuel trade. Dans l'immédiat, la patience paraît tout de même de mise. Car il y a encore de grands espoirs autour du talent de 24 ans chez les Pelicans.

