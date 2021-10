Des nouvelles de l’état de santé de Zion Williamson

Les New Orleans Pelicans avaient lâché une bombe lors de l’ouverture du camp d’entraînement en annonçant que Zion Williamson s’était fait opérer du pied pendant l’intersaison. Le premier choix de la draft 2019 était très attendu et, au final, personne ne sait réellement quand il va pouvoir rejouer. Pas même son coach Willie Green, qui donne tout de même quelques nouvelles du bonhomme.

« On voit qu’il progresse dans sa rééducation. On attend ses derniers examens pour se faire une idée plus précise. Mais il va mieux. Il court. On aura bientôt une update », assure l’entraîneur.