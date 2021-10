Zion Williamson, gros mystère sur son retour sur les parquets…

Zion Williamson va louper le coup d'envoi de cet exercice 2021-2022. Il s'agit quasiment de la seule certitude concernant le jeune talent des New Orleans Pelicans. Opéré du pied cet été, l'intérieur n'a toujours pas été en mesure de reprendre l'entraînement.

Devant les médias, le vice-président des Pelicans David Griffin a fait le point sur la situation de son prodige. S'il a confirmé son forfait pour les premiers matches de la saison, il a refusé de fixer une date précise pour son retour sur les parquets.

"Nous avons tous l'objectif de permettre le retour de Zion le plus rapidement possible. Evidemment, quand on dit qu'on va faire un point dans deux semaines, cela signifie qu'il ne sera pas sur le parquet pour la première semaine de matches.

Quand il sera capable de revenir en toute sécurité, nous le ferons. Il faut juste attendre un certain temps pour que son os soit comme les médecins veulent le voir. Voilà où en est notre calendrier", a ainsi fait savoir David Griffin.