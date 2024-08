Zubac et McConnell, la prolongation de deux soldats sous-cotés

Deux prolongations à noter cette nuit en NBA, alors que l'actualité est globalement plutôt calme en attendant les training camps. Elles ne sont pas anodines, puisqu'elles récompensent le travail et l'importance de deux joueurs très différents en termes de profil, mais dont l'impact n'est que rarement souligné : Ivica Zubac et TJ McConnell.

Zubac, 27 ans, avait rejoint les Clippers en 2019 en provenance des Lakers et est l'un des survivants du projet axé autour de Kawhi Leonard et Paul George initialement. Le Croate, qui est comme cul et chemise avec James Harden, est un pivot solide, fiable et valeureux, qui a signé vendredi une prolongation de trois ans de contrat pour 58.6 millions de dollars, ce qui lui permet d'avoir 70 millions garantis sur les quatre prochaines saisons. Pour un joueur jamais loin du double-double de moyenne, c'est plutôt une bonne affaire.

McConnell, 32 ans, est lui aussi chez les Pacers depuis 2019, et a traversé un peu tous les types de contexte en NBA. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs 6e hommes de toute la ligue, avec une capacité claire à step up en tant que titulaire si besoin. Vrai général sur le terrain, TJ McConnell n'a pas besoin de faire des stats ronflantes pour que son apport à Indiana soit apprécié par son coach Rick Carlisle. L'ancien de la fac d'Arizona sort de deux saisons à 44 et 41% à 3 points, avec à chaque fois un différentiel +/- impressionnant.

Il a signé une prolongation de quatre ans pour 45 millions de dollars, ce qui lui assure un deal de 54 millions garantis sur 5 ans. Vu ce qu'il apporte à chaque fois, ça ne semble pas cher payé non plus.