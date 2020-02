Les franchises NBA ont jusqu'à jeudi s'ils veulent modifier leur effectif via un trade. Et comme chaque année, cette dernière ligne droite promet d'être passionnante à suivre. De gros dossiers sont en cours comme ceux d'Andre Drummond, Clint Capela, Kevin Love, Dennis Smith Jr ou encore D'Angelo Russell. Et parmi tous ces noms, celui d'Aaron Gordon pourrait également y être intégré. Selon Woj, Orlando discute bien avec d'autres équipes au sujet du 4e choix de la Draft 2014. Pas étonnant étant donné que l'ancien d'Arizona connait un sérieux coup de mou cette saison avec seulement 13,5 points, 7 rebonds et surtout des pourcentages très douteux : 41,9% (sa pire marque en carrière) dont 29,8% à trois points. À 20M la saison jusqu'en 2022, c'est cher payé.

Néanmoins, Orlando, 8e de l'Est, n'est pas spécialement pressé à trouver un nouveau point de chute à son joueur. La raison est toute simple : Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac, tous deux blessés, ont déjà mis un terme à leur saison. Et se débarrasser d'Aaron Gordon maintenant nécessite que le front-office reçoive un poste 3/4 mais capable d'étirer les défenses. En d'autres termes, il va falloir une offre efficace à court-terme, donc des joueurs tout de suite performants, pour que l'organisation lâche son joueur.

Les stats d'Aaron Gordon