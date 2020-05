Alex Antetokounmpo, le plus jeune frère de Giannis, vient de refuser des offres en NCAA pour jouer un an en Europe avant de tenter sa chance en NBA.

Giannis Antetokounmpo a une famille très particulière. Avec le "Greek Freak", deux autres membres de la fratrie ont déjà joué en NBA, Thanasis et Kostas, dont le succès a été pour le moins mitigé jusqu'ici. La présence de leur MVP de frère a forcément été un plus pour convaincre des équipes de leur offrir une chance. Qu'en sera-t-il du petit dernier ?

Alex Antetokounmpo, tenu en haute estime par Giannis, a pris une décision importante cette semaine. Alors que son cursus avec la Dominican High School de Milwaukee a pris fin, crise sanitaire mondiale oblige, le jeune ailier de 18 ans a décliné les propositions de plusieurs universités, notamment dans le Wisconsin, en NCAA. Antetokounmpo jouera en Europe lors de la saison 2020-2021, avant de se présenter, sauf accident, à la Draft 2021, selon Nikos Varlas de Eurohoops.

S'il ne fait pas partie de la dizaine de prospects que la NBA semble prête à vouloir s'arracher dans un an, ça ne veut absolument pas dire qu'on ne verra pas Alex Antetokounmpo dans la ligue. Pour rappel, jusqu'à quelques mois avant la Draft 2012, Giannis ne figurait pas franchement en haut de la liste des joueurs les plus suivis et des potentiels lottery-picks.

Si le dernier des cinq fils Antetokounmpo (Francis, l'aîné, n'a jamais joué en NBA) connaît une évolution physique et technique aussi incroyable que la star des Milwaukee Bucks, miser sur lui aura été plutôt judicieux.

Si d'ici 2021 Thanasis (aux Bucks l'année dernière), Kostas (en G-League mais dans le giron des Lakers) et Alex parvenaient à être sous contrat en NBA, ce serait la première fois de l'histoire que quatre frères évoluaient en même temps en NBA.

La saison dernière, Jrue, Justin et Aaron Holiday se sont retrouvés ensemble sur une feuille de match lors d'un Indiana-New Orleans. Quelques années plus tôt, Miles, Mason et Marshall Plumlee étaient sous contrat dans la ligue en même temps.