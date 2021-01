Andre Drummond, un carton pour répondre aux rumeurs !

L'avenir d'Andre Drummond semble déjà écrit. Avant la deadline des trades en mars prochain, l'intérieur va quitter les Cleveland Cavaliers. Avec la fin de son contrat au terme de la saison, l'ancien des Detroit Pistons va être échangé afin de récupérer une contrepartie.

Et avec l'arrivée de Jarrett Allen dans le cadre du trade XXL de James Harden, la franchise de l'Ohio risque d'accélérer les discussions avec les autres franchises pour Drummond. Ainsi, les rumeurs sont de plus en plus persistantes concernant un départ du pivot.

Mais de son côté, le joueur de 27 ans ne se laisse pas déstabiliser par cette situation. Véritable machine à statistiques depuis le début de la saison, le natif de Mount Vernon a réalisé l'un de ses meilleurs matches en carrière face aux New York Knicks (106-103) : 33 points et 23 rebonds.

Andre Drummond en mode dominateur

Contre des Knicks dépassés à l'intérieur devant lui, Drummond a tout simplement dominé les débats. Si sa moisson aux rebonds devient habituelle, il a tout de même égalé son record en carrière avec ses 33 points. Un double-double XXL pour une domination en puissance.

Pour avoir une idée de sa performance, il s'agit de la première fois depuis janvier 2004 qu'un joueur des Cavs compile plus de 30 points et 20 rebonds dans le même match : Carlos Boozer. En plus, l'ancien des Pistons a aussi eu trois passes décisives, deux contres et deux interceptions.

Malgré ses stats, Drummond n'a pas toujours un énorme impact sur les résultats de son équipe. Mais cette fois-ci, il a été donc le grand artisan de cette victoire pour stopper une série de trois défaites consécutives pour Cleveland.

"Je ne peux pas parler assez par rapport à cette performance d'Andre. Je trouve qu'il a été génial. Il peut te punir et quand il joue avec cette détermination et cette force, il n'y pas grand monde qui peut réellement le stopper en un contre un", a analysé son coach J.B. Bickerstaff pour ESPN.

Andre Drummond, son départ des Cavs n’est qu’une question de temps…

Et effectivement, la nuit dernière, les Knicks n'ont jamais trouvé la moindre réponse face à lui. En tout cas, il s'agit véritablement d'un message fort de la part d'Andre Drummond en cette période incertaine.

Les rumeurs ? Un détail...

Car il le sait très bien, Drummond peut être amené à quitter cette équipe très bientôt. Avec l'arrivée d'Allen, qui représente l'avenir des Cavs à ce poste, la situation du pivot pourrait rapidement se décanter. Malgré cette incertitude constante, il continue de s'investir sur le plan personnel.

Et surtout, en attendant le dénouement de son cas personnel, l'intérieur des Cavs n'a pas l'intention de se relâcher. Au contraire, il compte bien profiter de la moindre opportunité pour s'éclater au sein d'un groupe qu'il apprécie.

"Si je suis effectivement échangé, je ne peux pas contrôler ça. Je sais que j'aime les gars qui sont ici et je m'amuse beaucoup. Il faut jouer dur tous les soirs car on donne tous le maximum sur 48 minutes", a commenté Andre Drummond.

Bien évidemment, les performances individuelles du pivot ne changeront rien à son avenir à Cleveland. Cette équipe se trouve en phase de reconstruction et doit récupérer des atouts avant la fin de son contrat.

"La réalité de la situation est évidente. Mais Dre et moi, nous avons construit une belle relation basée sur la confiance. Dre connait sa valeur et vous pouvez évidemment voir de quoi il est capable", a commenté Bickerstaff.

Avec de telles prestations, Andre Drummond rappelle par contre à ses prétendants l'impact qu'il peut encore avoir en NBA. Reste désormais à savoir si les prétendants pour le titre vont se montrer prêts à miser sur lui...