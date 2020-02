Le feuilleton Andre Iguodala a repris de plus belle ces dernières heures. De part la proximité avec la trade deadline qui interviendra jeudi à 21h, mais aussi avec les récentes déclarations de Dillon Brooks. Quoi qu'il en soit, l'ailier triple champion NBA avec Golden State est toujours bloqué à Memphis. Et selon David Aldridge, le MVP des Finales 2015 s'attend désormais à ne disputer aucune minute cette saison. Pour un salaire de 17,1 millions.

Per league sources, Andre Iguodala is prepared to sit out the rest of this season if Memphis isn’t able to orchestrate a trade with one of the agreed-upon teams he designated by Thursday’s trade deadline.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 4, 2020