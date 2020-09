Les Los Angeles Lakers ont pris un risque avec Anthony Davis. L'été dernier, les Angelenos ont sacrifié Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et plusieurs tours de Draft pour le récupérer en provenance des New Orleans Pelicans. Pour une telle superstar, il s'agit d'une contrepartie normale étant comme sa situation contractuelle. Mais il ne faut pas oublier que l'intérieur sera tout de même libre de quitter la franchise californienne au terme de cette saison. Donc dans l'hypothèse d'une catastrophe, les Angelenos pouvaient avoir Davis pour seulement un an. Cependant, le joueur de 27 ans semble bien parti pour s'installer sur le long terme aux Lakers. Avant de découvrir ses premières Finales de la Conférence Ouest, le natif de Chicago a évoqué sa situation dans son équipe.

"J'ai comme le sentiment que tout se met en place. Quand je suis arrivé ici, bien évidemment le but était de remporter des titres et nous sommes à 8 victoires de le faire. Pour moi, cela a été un bon parcours. Franchement, ça a été génial de me retrouver avec nos gars. Bien évidemment avec LeBron, qui m'a aidé à traverser tout ça. Désormais, les Finales de la Conférence Ouest, c'est nouveau pour moi. Donc il s'agit d'une nouvelle étape, ça va être amusant. Mais c'est bien ce que j'avais envisagé ici", a confié Anthony Davis face à la presse.

Un discours bien évidemment rassurant pour les Lakers. Épanoui à Los Angeles, Anthony Davis paraît bien parti pour signer un nouveau deal avec les Californiens sur cette intersaison. Reste à savoir si les Lakers vont continuer d'être à la hauteur de ses attentes sur cette fin de Playoffs.