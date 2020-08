Bogdan Bogdanovic, un record pour mettre fin au cauchemar

Mister Bogdan et Docteur Bogdanovic. Deux hommes, une même bouille d’adolescent mais des résultats bien différents. D’abord une prestation catastrophique à 1 sur 15 aux tirs un soir de défaite contre les Mavericks. Puis le rachat. La rédemption avec un nouveau record en carrière : 35 points avec cette fois-ci 65% de réussite et 6 paniers derrière l’arc. Surtout la victoire en prime pour les Sacramento Kings contre les New Orleans Pelicans (140-125), leur premier succès dans la bulle. Bogdan Bogdanovic l’avoue : il tenait à se racheter.

« Peut-être que ça me poussait un peu plus et ça me mettait un peu de pression supplémentaire. J’aime bien la pression. Je pense que je réagis bien à la pression », confiait le Serbe.

La pression, justement, est toujours sur la franchise californienne. Car malgré des débuts chaotiques à Disney World, les troupes de Luke Walton peuvent encore rêver des playoffs. Menés par les 19 points de Bogdan Bogdanovic dans le premier quart (avec cinq tirs primés), ils se sont imposés contre un adversaire direct dans la course à la qualification hier soir.

« Nous sommes toujours dans le coup », assure le coach. « On ne sait jamais. Il nous reste quatre matches et il y a plusieurs équipes devant nous. Donc on veut gagner tous nos matches pour nous donner la meilleure chance possible. Cette victoire est un premier pas en avant. »

Avec 29 succès et 39 revers, les Kings occupent actuellement la douzième place. Ils viennent de dépasser leurs adversaires du soir. Devant, les San Antonio Spurs (une défaite de moins), les Phoenix Suns (une victoire de plus) mais surtout les Portland Trail Blazers (32-38) et les Memphis Grizzlies (32-37). La mission s’annonce tout de même compliquée. Mais le meneur De’Aaron Fox partage l’optimisme de son entraîneur.

De'Aaron Fox et Bogdan Bogdanovic, un duo qui fait des dégâts

« On contrôle notre propre destin, on ne peut pas se soucier des autres équipes. Nous sommes dans la course. »

Si les Californiens veulent y croire, c’est justement parce qu’ils peuvent compter sur Fox et Bogdan Bogdanovic. Le duo d’arrières fait le boulot. Parce qu’en plus des 35 points de l’international européen, son compère américain a ajouté 30 unités. Chacun possède les qualités pour créer du jeu, pour soi ou pour les autres, et leur association rythme le jeu de Sacramento.

« Je pense que ça facilite la vie de tout le monde », explique Fox. « On aime quand les autres joueurs brillent. »

En revanche, s’ils ne veulent pas voir une autre franchise briller en playoffs, les Kings vont devoir rééditer ce genre de performances au moins quatre fois la semaine prochaine.

Les 35 points de Bogdan Bogdanovic