Bradley Beal ira à Orlando, mais sans garantie de jouer…

Il ne faut pas encore crier victoire. Si on ne devrait plus trop avoir de forfaits et de retraits avant que les 22 équipes n'entrent dans la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison NBA, les désistements peuvent intervenir plus tard. Dans son passage - virtuel - devant la presse ce lundi, Scott Brooks, le coach des Washington Wizards, a ainsi prévenu que Bradley Beal était dans ce cas.

L'arrière star de la franchise de DC a apparemment hésité plusieurs jours avant de valider sa présence à Disney World Resort. Bradley Beal s'envolera pour Orlando jeudi, mais ne décidera de jouer ou non que plus tard. Le deuxième meilleur scoreur de la ligue derrière James Harden veut s'assurer que le système mis en place par la NBA en Floride est suffisamment safe avant de se prononcer.

Bradley Beal et sa compagne ont deux jeunes enfants et la perspective de l'éloignement pour plusieurs semaines - les familles ne seront autorisée dans la bulle qu'après un mois de compétition et sous réserve d'un état de santé satisfaisant - n'emballe logiquement pas celui qui connaît bien les lieux. Avant d'être drafté en 3e position en 2012, Beal portait le maillot des Florida Gators à Gainesville.

A Washington, Davis Bertans n'a pas attendu de constater l'état de la bulle. Le Letton, inquiet pour le gros contrat qui l'attend a priori durant l'été, a déclaré forfait le mois dernier. Sans deux de leurs meilleurs joueurs, les Wizards auraient un espoir encore plus mince d'accrocher les playoffs. Celui-ci existe quand même, puisque les Brooklyn Nets, l'une des équipes théoriquement à leur portée, vont arriver complètement décimés à Disney World, après les forfaits et renoncements en cascade.