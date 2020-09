Brandon Ingram nommé MIP après une très belle saison

C’est une progression constante depuis son arrivée en NBA en 2016, après avoir été pioché par les Los Angeles Lakers en deuxième position à la draft. Mais Brandon Ingram a tout de même haussé sensiblement son niveau de jeu depuis qu’il porte les couleurs des New Orleans Pelicans, franchise où il a été expédié l’été dernier. Plus d’opportunités de briller et un rôle de patron qu’il a su assumer pour sa première saison en Louisiane. 23,8 points, 46% aux tirs, 39% à trois-points, 6,1 rebonds et 4,2 passes en 62 matches. Des records en carrière pour la plupart. Les Pelicans ont raté les playoffs mais le jeune ailier est devenu un All-Star dans cette ligue. Et il a donc été nommé MIP (Most Improved Player).

B.I. coiffe Bam Adebayo au poteau. L’intérieur du Miami Heat pouvait aussi prétendre au trophée. Il a obtenu 38 premières places contre 42 pour Ingram. Luka Doncic des Dallas Mavericks complète le podium devant Jayson Tatum. Quatre joueurs qui ont décroché leur première étoile cette saison. Quatre joueurs susceptibles de s’affirmer comme des têtes d’affiche de la NBA dans les années à venir.

La prochaine étape pour Brandon Ingram consiste à mener sa franchise en playoffs. Avec Zion Williamson à ses côtés, les Pelicans ont le potentiel pour faire de grandes choses à l’Ouest.