Les Nets ont-ils déjà trouvé leur troisième star ?

Les Brooklyn Nets étaient en discussion avancée avec les New Orleans Pelicans pour faire venir Jrue Holiday en février dernier.

Les Brooklyn Nets veulent une troisième star. Une option offensive de plus à associer à Kevin Durant et à Kyrie Irving. Ils ont peut-être même déjà trouvé le joueur en question. Selon l’insider ESPN Brian Windhorst, la franchise new-yorkaise avait notamment essayé de faire venir Jrue Holiday des New Orleans Pelicans à l’approche de la deadline en février dernier. Il y aurait ainsi eu des discussions entre les dirigeants des deux organisations. Qui n’ont donc pas abouties.

Les 5 trades qui peuvent complètement chambouler la NBA

Et si ce n’était que partie remise ? Le nom du meneur circule fréquemment dans les rumeurs alors que la Free Agency débutera dans les prochaines semaines. Les Nets se cherchent toujours leur troisième larron et Holiday pourrait faire l’affaire. Avec ses aptitudes défensives et sa capacité à jouer sans le ballon, l’ancien All-Star peut s’adapter à la grande majorité des systèmes. Ce serait donc un renfort de poids pour Brooklyn.

Les Nets pourraient proposer leur jeune star montante Caris LeVert. Un arrière de 25 ans qui tournait à 20 points et plus de 9 passes lors du premier tour des derniers playoffs. Un asset de choix. Mais est-ce vraiment un joueur intéressant pour les Pelicans ? Ils ont déjà Lonzo Ball, Brandon Ingram et Zion Williamson pour porter la gonfle. Ça risque de créer un embouteillage.

Jrue Holiday, la très bonne idée des Nuggets pour cette intersaison ?

Les Pelicans peuvent sans doute trouver d’autres alternatives pour Jrue Holiday – qui tournait 19 pts par match en 2020.