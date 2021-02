Les Nets ont réalisé une performance plus vue depuis cinquante ans

Attention aux Brooklyn Nets. Même privés de Kevin Durant, légèrement blessé, les New-yorkais montent sensiblement en puissance en ce moment. Ils sont lancés sur une série de six victoires consécutives et se rapprochent sensiblement de la tête de la Conférence Est. Ils possèdent juste une défaite de plus que les Philadelphia Sixers, actuellement premiers (20-12 contre 20-11).

James Harden, Kyrie Irving et leurs partenaires brillent notamment contre les meilleures équipes du championnat. Ce qui donne encore plus de poids à leurs succès. Ils sont d’ailleurs les seuls à l’Est à afficher un bilan contre les équipes de l’Ouest. Mieux encore, ils viennent de raser toute la division Pacific, pourtant l’une des plus terrifiantes (la plus terrifiante) de la ligue !

CQFR : Harden et Brooklyn en chaleur, la remontada de NOLA

Ils ont tout d’abord écrasé les Golden State Warriors (+17) puis les Sacramento Kings (+11). Ce fut un peu plus difficile contre les Phoenix Suns mais ils sont tout de même sortis vainqueurs (+4). Enfin, leur passage à Los Angeles était particulièrement productif avec des victoires contre les Lakers (+11) et les Clippers.

Cinq à la suite, à l’extérieur en plus. C’est tout simplement la première fois depuis presque cinquante ans qu’une franchise domine consécutivement les cinq formations d’une même division. Les Milwaukee Bucks ont été les derniers à le faire en… 1972-1973. Ça remonte. Le plus beau ? KD n’a joué qu’un seul match dans le lot. Les Nets ont vraiment du potentiel.