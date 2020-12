Les Bucks ont aussi tenté de récupérer Spencer Dinwiddie !

Il ne s'agit pas d'un secret, les Milwaukee Bucks ont passé la vitesse supérieure sur cette intersaison. La franchise du Wisconsin n'a pas hésité à prendre des risques pour se renforcer. L'objectif affiché ? Améliorer l'effectif pour jouer le titre et ainsi retenir sur le long terme Giannis Antetokounmpo.

Et il faut le reconnaître, les Bucks ont frôlé le plan parfait. Jrue Holiday a été récupéré des New Orleans Pelicans. Et Bogdan Bogdanovic devait suivre dans le cadre d'un "sign and trade" avec les Sacramento Kings. Deux renforts très intéressants dans la lutte pour le trophée Larry O'Brien.

Sauf que le deal pour le Serbe a capoté. Un imbroglio absolument incroyable. Et Bogdanovic a pris la direction des Atlanta Hawks. Mais outre le natif de Belgrade, Milwaukee a eu d'autres arrières dans le viseur. On le sait, le joueur des Indiana Pacers Victor Oladipo a représenté une cible. Mais les discussions ont échoué.

Giannis Antetokounmpo, comme l’ombre d’un doute chez les Bucks ?

Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les Bucks ont également tenté le coup pour Spencer Dinwiddie ! Avec les ambitions des Brooklyn Nets autour de Kyrie Irving et de Kevin Durant, l'avenir de Dinwiddie a longtemps été perçu comme incertain. Encore aujourd'hui, il y a des doutes sur sa place dans ce projet.

Face à cette incertitude, Milwaukee a donc pris la température. Mais visiblement, un accord n'a pas été possible entre les deux franchises. En tout cas, cette nouvelle confirme le "all-in" total des Bucks pour la saison à venir.