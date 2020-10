Ça se gâte pour Malik Beasley, désormais inculpé

Malik Beasley n'est clairement pas dans les meilleures dispositions à quelques semaines de l'ouverture de la free agency. L'arrière des Minnesota Timberwolves, restricted free agent cette année après des prestations intéressantes dans les Twin Cities, vient d'être inculpé de possession de drogue et de menaces de violence après son arrestation le mois dernier à son domicile de Plymouth, annonce Shams Charania de The Athletic.

Beasley avait été interpellé et mis en cellule pendant 24 heures le 27 septembre dernier, en étant suspecté de posséder de la marijuana et de cacher des armes volées. Minnesota avait récupéré Malik Beasley dans un trade au cours de la saison et celui-ci avait disputé 14 matches sous les ordres de Ryan Saunders.

Petit tour en cellule pour Malik Beasley, arrêté par la police

Mercredi, c'est Terence Davis, l'arrière des Toronto Raptors, qui avait été arrêté dans un hôtel de New York et se trouve accusé de violences conjugales.

Les Wolves vont suivre l'évolution du dossier, mais cela ne sent clairement pas bon pour l'avenir immédiat de Malik Beasley en NBA.

Timberwolves guard Malik Beasley is being charged with fifth-degree drug possession and threat of violence following a September 27 arrest at his Plymouth, Minnesota, residence, @TheAthleticNBA @Stadium learned.

Joint statement from his attorneys, Steve Haney and Ryan Pacyga: pic.twitter.com/Ia58ihWosv

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2020