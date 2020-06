Carmelo Anthony va-t-il lâcher Portland pour la reprise ?

Les stars NBA comme LeBron James semblent excitées à l’idée de reprendre la saison. Et pour cause, il y a un titre en jeu ! Mais certains autres acteurs commencent déjà à souligner les risques ou les difficultés présentés par cette fin de championnat à Disneyworld.

Evan Fournier, par exemple, jugeait que la ligue aurait mieux fait de s’arrêter pour de bon. George Hill et James Harden (et son nouveau profil ultra slim) estimaient eux aussi qu’il ne fallait pas finir l’exercice « à tous prix ». Sans forcément faire partie des sceptiques, Carmelo Anthony avoue avoir lui aussi ses doutes.

« D’un point de vue basket, je suis prêt et excité à l’idée de rejouer. Mais pour être honnête, je suis encore tiraillé à l’idée d’aller à Orlando avec tout ce qui se passe.

Le fait d’être isolé du reste du monde… c’est ce qui me pousse à être partagé sur le retour de la NBA », expliquait un Melo inquiet dans sa discussion avec Kyle Kuzma, qui lui insistait sur un autre sujet d'actualité.

Carmelo Anthony craint peut-être d’être loin de sa famille, même si les conjoints et enfants devraient a priori être autorisés au sein de la « bulle » NBA. Mais dans ce cas, les risques de contamination seront plus élevés. Il n’y a probablement pas de solution idéale. Juste un choix à faire en son âme et conscience.