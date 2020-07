Carmelo Anthony fier de son nouveau surnom : « Skinny Melo »

Depuis plusieurs jours, Carmelo Anthony fait beaucoup parler de lui. Présent dans la bulle, l'ailier des Portland Trail Blazers a affiché une belle forme physique. Affûté, le vétéran semble prêt à en découdre pour cette fin de saison. Pourtant, en réalité, l'ancien joueur des New York Knicks n'a pas vraiment perdu du poids à l'occasion de l'interruption des compétitions liée à l'épidémie du coronavirus. Il a simplement changé son régime alimentaire et a pris de la masse musculaire. En tout cas, Anthony a eu le droit à un nouveau surnom grâce à cette silhouette : "Skinny Melo". Et l'homme de 36 ans a apprécié cette reconnaissance.

"Tous les étés, j'ai le droit à un surnom différent de la part des fans. Cet été c'est Skinny Melo. Mais il y a aussi eu Hoodie Melo, USA Melo, et tellement d'autres Melo toutes ces années. Au final, je reste le même.

Honnêtement, je le prends tout de même comme un compliment. C'est une reconnaissance du travail que j'ai effectué. J'ai été vraiment concentré sur ce boulot ces derniers mois", a ainsi souligné Carmelo Anthony pour ESPN.

Le jour où Carmelo Anthony a touché au divin

En espérant que cette forme physique va permettre à Carmelo Anthony d'être très performant sur le dénouement de cet exercice ! Car avec le poids des années, il doit mettre bien évidemment toutes les chances de son côté pour rester le plus longtemps à un haut niveau.