Carmelo Anthony a fait parler de lui lors des premiers entraînements des Portland Trail Blazers dans la bulle. Il faut dire que sur les images diffusées, la différence était notable : l'ailier avait véritablement fondu. En tout cas, il s'agissait de l'impression générale. Affûté, l'ancien joueur des New York Knicks semblait avoir perdu du poids à l'occasion de l'interruption de la NBA en raison de l'épidémie du coronavirus. Mais en réalité, Melo n'a quasiment rien perdu. Cette révélation a été réalisée par son coéquipier CJ McCollum. Cependant, physiquement, il y a tout de même un changement majeur chez le vétéran de 36 ans.

"Il a resserré son régime alimentaire. Il a expérimenté plusieurs régimes lors de la quarantaine et je pense que le plus important c'est la masse musculaire. Je lui ai dit qu'il donnait l'impression d'avoir perdu du poids. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas vraiment perdu.

En réalité, il a transformé du gras en muscle et s'est affiné. Mais il a quasiment le même poids, juste pas de la même façon. Donc oui, avec les vêtements lors des entraînements, il a l'air plus mince. Il bouge bien, il a l'air en forme et prêt à jouer", a noté CJ McCollum devant la presse.

Le jour où Carmelo Anthony a touché au divin

Même sans perdre du poids, Carmelo Anthony se montre très clairement plus affûté. Cette nouvelle forme physique va-t-elle lui permettre d'augmenter son niveau de jeu ? Dans la course aux Playoffs, Damian Lillard et ses coéquipiers pourraient avoir besoin d'un Melo à un très haut niveau.