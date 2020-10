Chris Bosh, son coup de pression au Heat sur l’avenir de Bam Adebayo

Le Miami Heat va devoir réaliser des choix importants sur cette intersaison. Le boss de la franchise floridienne, Pat Riley, a déjà annoncé sa priorité : conserver l'effectif actuel. Cependant, on le sait, le Heat pense sérieusement à Giannis Antetokounmpo, potentiellement libre en 2021. Pour avoir la possibilité de proposer un contrat max à l'ailier des Milwaukee Bucks, Miami doit disposer d'une flexibilité salariale importante. Avec cette idée en tête, le finaliste malheureux des dernières Finales NBA pourrait décider de faire l'impasse sur la prolongation de Bam Adebayo. Éligible à une extension dès cette intersaison, l'intérieur va-t-il accepter d'attendre pour signer un gros chèque afin de laisser à son équipe l'opportunité de signer le Greek Freak ? Pour Chris Bosh, il ne faut pas prendre un tel risque.

"Si je me trouve dans la peau du GM, je verrouille Bam dès maintenant. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il s'agit d'une évidence. Dossier réglé, vous pouvez le mettre ainsi de côté. La masse salariale ? Il y a toujours un moyen de trouver une solution. Il existe probablement un scénario avec un échange pour atteindre cet objectif. Puis il y a aussi l'opportunité de réaliser un 'sign-and-trade'", a rappelé Chris Bosh pour le podcast Complex’s Load Management.

L’avenir de Bam Adebayo au Miami Heat lié à celui de Giannis Antetokounmpo ?

Adebayo dispose d'un énorme potentiel. Et très clairement, le Heat compte sur lui pour les années à venir. Cependant, une possible arrivée de Giannis Antetokounmpo permettrait à Miami de passer dans une autre dimension. On peut donc comprendre l'envie de Riley de conserver ses chances sur ce dossier. Est-ce qu'il faut prendre un risque avec Bam Adebayo malgré une grande incertitude pour le Grec ? Une décision difficile, mais très importante à prendre pour Miami. De son côté, Chris Bosh a en tout cas rapidement tranché.