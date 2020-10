Miami Heat : on prend les mêmes et on recommence en 2020-2021 ?

Le Miami Heat vient de réaliser une superbe saison. Dans le sillage d'un Jimmy Butler exemplaire dans son rôle de patron, les Floridiens ont atteint les Finales NBA. Battue par les Los Angeles Lakers (2-4), la franchise de l'Est a tout de même bouclé un exercice de grande qualité. Et à Miami, cette intersaison s'annonce très intéressante à suivre. Outre la possible prolongation de l'intérieur Bam Adebayo, Goran Dragic va se retrouver agent libre. Tout comme Meyers Leonard, Jae Crowder, Solomon Hill puis Derrick Jones Jr. Et probablement Kelly Olynyk, qui dispose d'une "player option" à 12 millions de dollars. De son côté, le boss du Heat, Pat Riley, a été clair sur ses intentions.

"Nous connaissons notre priorité sur cette intersaison. Et il s'agit de prendre soin des joueurs que nous avons. Nous devons prendre des décisions quasiment immédiatement. Bien sûr, nous savons que Bam va devoir faire un choix, et nous allons donc le faire avec lui. Nous savons que certains gars ont beaucoup sacrifié pour nous. Nous les aimons énormément nos agents libres, surtout Goran", a ainsi fait savoir Pat Riley devant les médias.

Un choix logique de la part du Heat. Ce groupe a réussi à atteindre les Finales NBA et dispose d'une marge de progression intéressante. Cependant, il sera intéressant de voir à quel point Pat Riley souhaite réellement conserver cet effectif. Car avec l'objectif de courtiser Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) en 2021, Miami pourrait prendre des risques sur certains dossiers...